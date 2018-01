force frontalière parrainée par Washington : «une armée terroriste» accuse Erdogan

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a menacé hier de "tuer dans l'œuf" une force frontalière que Washington souhaite créer en Syrie, notamment composée de combattants kurdes qu'Ankara considère comme "terroristes".

«L'Amérique a avoué qu'elle était en train de constituer une armée terroriste à notre frontière. Ce qui nous revient, à nous autres, c'est de tuer dans l'oeuf cette armée terroriste», a lancé M. Erdogan lors d'un discours enflammé à Ankara. La coalition emmenée par Washington pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI) a annoncé dimanche la création de cette "Force de sécurité frontalière", mise sur pied en partenariat avec des combattants kurdes et arabes. L'objectif est "d'empêcher la résurgence de l'EI", selon la coalition, qui soutient militairement en Syrie les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS). La force frontalière de 30.000 hommes, qui se constituera "au cours des prochaines années", selon la coalition, sera composée à moitié par des membres des FDS et le reste des effectifs seront de nouvelles recrues.

Les FDS sont dominées par les Unités de protection du peuple kurde (YPG), une milice kurde considérée par la Turquie comme l'extension en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation kurde qui livre une sanglante guérilla contre Ankara depuis 1984. Le porte-parole du gouvernement turc, Bekir Bozdag, a accusé hier, les Etats-Unis de "jouer avec le feu" en constituant cette force frontalière.

Le président turc a affirmé que les forces armées turques étaient "prêtes" à lancer une opération "à tout moment" contre les bastions des YPG à Afrine et Minbej, dans le nord de la Syrie. "Les préparatifs sont terminés, l'opération peut commencer à tout moment", a affirmé M. Erdogan, ajoutant que "les opérations se (poursuivraient) jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul terroriste".

La Turquie a lancé une première offensive dans le nord de la Syrie en août 2016 pour repousser vers le sud les jihadistes de l'EI, mais également pour contrer l'expansion territoriale des milices kurdes. Si la Turquie voit les YPG comme des "terroristes", les Etats-Unis considèrent cette force comme l'une des plus efficaces pour combattre l'EI au sol dans le nord de la Syrie. Appuyées par l'aviation de la coalition internationale, les FDS ont ainsi été le fer de lance de la prise l'an dernier de Raqa, citadelle de l'EI dans le nord de la Syrie.

Cette divergence de vues au sujet des milices kurdes a fortement contribué à tendre les relations entre la Turquie et les Etats-Unis, pourtant alliés au sein de l'Otan.