Un an après l’ouverture du SMUR : 713 cas pris en charge

Depuis son ouverture en janvier 2017, soit un an après, le service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR) de l’EHU 1er-novembre d’Oran, l’unique du genre à l’échelle nationale, a enregistré 455 cas d’hôpital du jour et 258 hospitalisations, a-t-on appris hier de Mme Lynda Adjout, responsable à l’EHU d’Oran.

Sur ce total, 97 interventions (hôpital du jour et hospitalisation) ont été recensées au courant du 1er trimestre, 155 dans le 2e trimestre, 191 durant le 3e trimestre, enfin, 270 au cours du 4e.

Selon le chef de service du SMUR, Dr Brahim Bendelhoum, une grande partie des cas pris en charge par le SMUR se situent dans la tranche d’âge allant de 30 à 70 ans. Il explique, par ailleurs, que la plupart des cas d’intervention concernent les pathologies cardiaques et neuro-vasculaires avec une fréquence moyenne de 3 à 7/par jour. A savoir que le facteur climatique joue un rôle dans la hausse ou la baisse de certaines pathologies «les accidents cardiovasculaires (AVC) augmentent pendant l’été, contrairement aux pathologies cardiaques qui diminuent pendant les périodes de chaleur et augmentent en hiver», a-t-il indiqué. Il faut savoir que l’unité des Urgences Mobiles (SMUR) est la première du genre créée en Algérie. Elle est entrée en service le 5 janvier dernier. A son ouverture, elle comptait 16 médecins généralistes qui ont bénéficié d’une formation spécialisée, contre 12 aujourd’hui. « En fait, nous avons eu des difficultés pour recruter des médecins généralistes qui ont travaillé dans les services des urgences formés spécialement pour ce genre d’interventions. Il faut dire qu’ils sont rares dans notre pays. Il faut savoir que les médecins du staff actuel du SMUR ont été formés et initiés par des spécialistes français. Cela dit, le service dispose actuellement de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement. Au plan organisationnel, nous essayons de faire mieux», a-t-il assuré. Les médecins urgentistes ont pour mission d’intervenir sur place avant l’arrivée du malade à l’hôpital et son admission au service des urgences. L’intervention des équipes de soins, qui commence au domicile du patient ou sur un chantier, permet de réduire le temps d’intervention, son transfert dans des conditions correctes, son ralliement rapide au service approprié au niveau de l’établissement optimisent les chances de sauver le malade. Le but est de gagner du temps, a-t-on expliqué. Le SMUR d’Oran prend ainsi en charge les urgences médicales liées à différentes pathologies — cardiovasculaires, respiratoires et neuro-vasculaires entre autres— ce qui permettra de réduire la morbi-mortalité, explique un responsable. L’équipe médicale de cette structure est en mesure d’apporter les soins d’aide médicale urgente en dehors de l’enceinte hospitalière et être appelée à participer aux transports entre hôpitaux (transports secondaires) lorsqu’un patient nécessite des soins ou une surveillance médicale intensive pendant le trajet, ajoute-on.

Il convient de souligner que la médecine d’urgence n’est pas encore dotée d’un statut d’une spécialité à part entière dans notre pays. L’EHU d’Oran est aussi le premier établissement en Algérie à se doter d’un système d’information hospitalier SIH et un dossier médical électronique DME, qui offrent la possibilité d’une meilleure prise en charge et une continuité des soins. Sur un autre registre, le secteur de la santé dans de la wilaya d’Oran a été doté la semaine dernière de 4 véhicules ambulances de marque Mercedes montés à l’usine de Tiaret. Quatre établissements ont bénéficié de ces véhicules, à savoir l’EHS Nouar Fadéla et les EPSP d’Es Sédikkia, Arzew et Aïn Turck.

