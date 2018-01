Tizi-Ouzou : Arrestation de trois individus en possession de drogues et d’un voleur de logements

Suite à un contrôle routier, les forces de police de la 5e Sûreté Urbaine de Tizi-Ouzou ont interpellé, à la sortie de Boukhalfa, les occupants d’un véhicule léger, âgés entre 40 et 46 ans, qui étaient en possession d’une quantité de kif traité, des comprimés psychotropes, ainsi qu’une arme blanche, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou.

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, au cours de la semaine écoulée, l’un des trois a été mis en détention préventive et les deux autres ont été cités à comparaitre pour les chefs d’accusation de détention de stupéfiants à des fins de commercialisation et de consommation et d’une arme blanche prohibée. Par ailleurs, les forces de police de la 4e sûreté urbaine ont interpellé l’auteur présumé de plusieurs vols de logements sis à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou.

L’auteur présumé de ces vols, qui passait à l’acte en l’absence des locataires de ces logements, est âgé de 23 ans et originaire de la haute ville. Il a été mis en détention préventive la semaine dernière par le parquet de la ville des genêts.

Bel. A.