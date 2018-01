REGARD : Si jeunesse savait…

Si sous d’autres cieux être vieux est synonyme de sagesse, de maturité, de savoir-faire et vivre à la fois, donc, une richesse inestimable, voire un «joyau» qui mérite d’être préservée pour maintenir sa brillance et son reflet éclatant, le plus longtemps possible, pour des raisons liées au bon sens sans doute, les choses ne se passent pas ainsi chez-nous malheureusement. Preuve en est ces femmes et ces hommes abandonnés par leur famille qui se retrouvent du coup dans la rue ou carrément dans des centres. Etre vieux est tout simplement équivalent de marginalisation et d’exclusion, ou tout simplement d’une mort à petit feu, vécue tous les jours par ces «ex-jeunes», qui se retrouvent, après avoir tant donné, écartés pour ne pas dire reniés. Le repos mérité, après une vie sociale et professionnelle pleine et galetteuse, ne vient pas et ne viendra sûrement pas. Des exemples, en fait, de mépris, d’ingratitude envers le troisième âge ne trompent pas de nos jours. Il suffit de voir tous ces vieux, aux corps rongés par toutes sortes de maladies et bien entendu de «HOGRA», errer dans les rues de la ville, pour comprendre qu’il existe, bel et bien, une «dent cariée» de surcroit contre la vieillesse. Aujourd’hui, l’on assiste malheureusement à la maltraitance de ces derniers, tous les jours que dieu fait. Tabasser ses parents ou ses grands-parents pour des histoires de pension ou sans raisons valables ne manquent pas. Les affaires judiciaires, liées aux coups et blessures sur les ascendants dont le seul tort est de n’avoir pas cédé aux caprices de leur progéniture, qu’ils paieront d’ailleurs cher, ne manquent pas. Voir la vie en rose ? C’est trop demander pour ne pas dire un vœu pieux qui ne verra peut-être jamais le jour pour beaucoup de personnes âgées, victimes de leur faiblesse et de leur invalidité. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

Samia D.