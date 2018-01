Le chef de l’état reçoit le premier ministre malien : promouvoir un voisinage de paix et de prospérité́

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a reçu hier à Alger, le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Maïga qui s'est entretenu samedi avec son homologue Ahmed Ouyahia a salué la «disponibilité» de l'Algérie à rester aux côtés du Mali pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays, ajoutant que l'Algérie joue «un rôle important et majeur en ce qui concerne la sécurité au Mali et dans la sous-région». (APS)



M. Maïga : Mise en œuvre de l’Accord de paix



Le Premier ministre, M. Maïga, a salué la volonté «constante» de l’Algérie d’accompagner son pays dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. «Nous avons eu la confirmation de la volonté constante de l’Algérie de nous accompagner dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger», a indiqué M. Maïga à la presse à l’issue d’une audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Nous avons également eu de la part de nos frères algériens la confirmation qu’ils useront de toute leur influence pour qu’un certain nombre de points de cet accord puissent être finalisés». Sur le plan de la sécurité, M. Maïga a indiqué que les deux parties «vont travailler à renforcer leur coopération bilatérale» en la matière, faisant savoir que dans ce cadre, une délégation malienne effectuera bientôt une visite en Algérie. Au volet économique, il a souligné que l’Algérie et le Mali ont décidé d’élargir leurs relations, rappelant, dans ce sens, que près d’une centaine d’entreprises algériennes participent actuellement à la foire de Bamako et que d’ici la fin du premier trimestre une rencontre entre des responsables d’entreprises algériennes et maliennes se tiendra au Mali, en présence des ministres concernés «pour hisser les relations économiques des deux pays au niveau de leurs relations institutionnelles». Enfin, le Premier ministre malien a indiqué avoir transmis au Président Bouteflika «les salutations de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keita, ainsi que celles du gouvernement et de l’ensemble du peuple malien». Durant l’entretien, «nous avons bénéficié du soutien, des conseils et orientations du Président Bouteflika», a ajouté le Premier ministre malien.

élaboration d'une loi d'entente nationale

Le MAE malien salue la disponibilité de l'Algérie

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tieman Hubert Coulibaly, a salué hier à Alger la disponibilité de l'Algérie à aider son pays en vue d'aboutir à une loi d'entente nationale, en s'inspirant de la réconciliation nationale algérienne. «C'est une nécessité pour que nous ayons une charte sur l'entente nationale. Bien entendu, l'Algérie a annoncé qu'elle était disposée et disponible à participer à tout travail de conception et de réflexion pouvant aider le Mali, très rapidement, à concrétiser cette volonté présidentielle en vue d'élaborer une loi d'entente nationale», a déclaré M. Coulibaly au terme de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a souligné que le président malien avait cité le cas de l'Algérie en matière de réconciliation nationale, notamment la loi sur la concorde civile et le tout le processus qui a été conduit en Algérie, «présentée aujourd'hui comme l'un des pays les plus sûrs du monde». Pour lui, le maintien de l'unité et de la cohésion nationales et la préservation de l'intégrité du territoire au Mali «nécessitent une entente entre les communautés qui habitent le même espace». Le chef de la diplomatie malienne a relevé, par ailleurs, avoir évoqué avec M. Messahel les questions de sécurité dans la sous-région, les avancées pour la mise en ouvre de l'accord de paix inter-malien signé en 2015, ainsi que les perspectives de la coopération économique entre les deux pays. De son côté, M. Messahel a indiqué avoir évoqué les relations «fortes et historiques» entre l'Algérie et le Mali, relevant l'existence d'une «concertation permanente» pour renforcer cette relation.

Il a indiqué avoir eu également un échange de vues sur l'évolution enregistrée dans la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, né du processus d'Alger. Evoquant la coopération dans le domaine économique, M. Messahel a relevé la participation de l'Algérie en tant qu'invité d'honneur à la 12e édition de la Foire internationale de Bamako qui se tient du 13 au 29 janvier 2018, ce qui traduit, a-t-il souligné, «un signal très fort et une volonté partagée de travailler ensemble». La situation sécuritaire dans la sous région, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la migration clandestine, ont été également évoqués. (APS)