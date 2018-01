COMMENTAIRE : Prédateurs

Le Sahara occidental est un territoire occupé militairement par le Maroc qui pille systématiquement ses richesses naturelles. Cette situation ne perdure que grâce à la complicité, très intéressée, de nombreux pays occidentaux ravis de «commercer» avec l’occupant à des tarifs préférentiels d’autant plus que cette situation empêche l’émergence d’un bloc économique très compétitif aux portes de l’Europe. Il y a un peu plus d’une année, la Cour de justice de l’Union européenne rendait son verdict en déclarant que les accords d’association et de libéralisation entre l’Union européenne et le Maroc ne s’appliquent pas au Sahara occidental, ce dernier est un territoire autonome selon la classification onusienne. La CJUE a clairement établi que ni l’accord d’association entré en vigueur en 2000 ni celui de libre-échange de 2012 entre l’UE et le Maroc ne s’appliquent au Sahara occidental. Un territoire inscrit depuis 1963 sur la liste des Nations unies des territoires «non autonomes», des territoires à décoloniser. Déjà en 1975, la Cour internationale de justice rendait un avis favorable à l’autodétermination du peuple sahraoui qui sera, malgré tout, annexé militairement en 1976. Des ressources naturelles considérables, des réserves de phosphate, des eaux parmi les plus poissonneuses d’Afrique, des nappes phréatiques qui permettent des niveaux de rendement agricole en mesure d’exporter vers les marchés européens quand les Sahraouis en sont privés. L’Europe qui loue les avancées du Maroc dans l’énergie renouvelable omet de préciser que ces programmes d'énergies renouvelables ne sont pas implantés au Maroc, mais au Sahara occidental. La France qui dispose d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU reste le "plus grand obstacle" à l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, a affirmé M. Bassiri Moulay Hassen, membre de la représentation du Front Polisario en Belgique. Commentant l'arrêt de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général, le président sahraoui, Brahim Ghali a affirmé que la présence marocaine au Sahara occidental n'est autre qu'une occupation militaire illégale. Les arguments de l'avocat général sont irrécusables, les preuves irréfutables et les lois internationales incontestables». Il a en outre, objectivement, déploré «l'existence de milieux qui dévalorisent l'effort juridique des experts et spécialistes représentant la pensée et la civilisation européenne et les valeurs de justice, de transparence et de crédibilité qu'ils défendent».

Mohamed Koursi