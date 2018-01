Soutien indéfectible de l’Algérie à la lutte du peuple sahraoui : Le président Brahim Ghali exprime sa profonde reconnaissance

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Algérie, pour sa position indéfectible en faveur de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, saluant les efforts du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l'instauration de la paix à travers le monde, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le président Ghali qui a reçu samedi le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'APN, Abdelhamid Si Affif et la délégation qui l'accompagne dans les camps des réfugiés sahraouis, «a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Algérie pour sa position indéfectible en faveur de la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance», a précisé le communiqué. M. Ghali s'est félicité de la dynamique que connait le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui depuis la conférence de Paris, saluant la participation algérienne. Il a, à cette occasion exprimé «sa profonde reconnaissance au président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour l'instauration de la paix à travers le monde et la défense des droits des peuples opprimés». Il a mis en exergue l'expérience du Président Bouteflika et son parcours militant qui représente «un symbole du militantisme pour la liberté et l'égalité dans le monde», ajoute le communiqué. Réitérant le soutien de l'Algérie au peuple sahraoui, M. Si Affif a rappelé les victoires réalisées notamment la décision de la Cour de justice européenne et les conclusions de l'avocat général, jugeant invalide l'accord de pêche UA-Maroc ainsi que la participation de la RASD, en tant qu'Etat fondateur de l'UA, au sommet UA-UE. M. Si Affif qui œuvre de concert avec le député Jean-Paul Lecoq à la concrétisation de leurs propositions à savoir la création d'un réseau de parlementaires solidaires avec la cause sahraouie, a indiqué que l'action de solidarité «connaitra une nouvelle dynamique». Au siège de l'Assemblée nationale sahraouie, M. Si Affif a affirmé le soutien des députés algériens à leurs homologues sahraouis, mettant l'accent sur «la nécessité de la communication entre les deux parlements en vue de renforcer les relations de fraternité et de solidarité». La délégation algérienne s'est rendue ensuite au siège du ministère des Affaires étrangères pour assister à la clôture des travaux de la réunion de la Coordination européenne de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO). A cette occasion, M. Si Affif a salué les efforts consentis par la coordination, affirmant sa pleine adhésion pour la création du réseau parlementaire dans les plus brefs délais.

M. Si Affif, qui conduit une délégation parlementaire aux camps des réfugiés sahraouis, a réitéré la position constante de l'Algérie «en faveur du droit des Sahraouis à l'indépendance et à l'autodétermination», indique un communiqué de l'Assemblée. M. Abdelhamid Si Affif a présenté une série de propositions visant à renforcer l'action de solidarité internationale avec le peuple sahraoui, tout en réitérant la position constante de l'Algérie en faveur du droit des Sahraouis à l'indépendance et à l'autodétermination», précise la même source.

Evoquant la proposition présentée au nom de la délégation algérienne avec Jean-Paul Lecoq lors de la dernière conférence de Paris pour «la création d'un groupe parlementaire international pour le soutien de la question sahraouie», il a mis en avant l'importance que revêt la dimension parlementaire dans l'action de solidarité avec le peuple sahraoui. Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la nécessité d'une présence parlementaire en faveur de la question sahraouie en Afrique, en Europe, en Amérique Latine et dans les quatre coins du monde. La majorité des intervenants ont salué les propositions de la conférence de Paris, notamment la proposition de Si Affif et de Jean-Paul Lecoq. Au siège de l'Association des familles des détenus et disparus sahraouis, la délégation parlementaire a écouté un exposé sur les souffrances des Sahraouis notamment dans les régions occupées, notamment les incarcérations, les tortures et les disparitions forcées outre des témoignages vivants d'anciens détenus dans les geôles de l'occupation marocaine. APS