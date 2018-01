Le MDN à la foire internationale de Bamako : une production diversifiée

«Dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale, initiée par le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale et son exportation, et en exécution des instructions du général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP visant le développement d'une base industrielle militaire forte et durable, des unités de production de l'ANP participent, du 13 au 29 janvier, aux côtés de nombreuses entreprises nationales issues de différents secteurs à la Foire Internationale de Bamako au Mali», précise la même source. «La foire, qui a été inaugurée samedi dernier avec la participation de l’Algérie en tant qu’invitée d’honneur, a connu une présence remarquable du MDN, représenté par plusieurs entreprises économiques de l’industrie du textile, d’habillement, du couchage et de l’ameublement, en plus de divers autres produits paramilitaires et civils, en exposant divers produits de haute qualité et compétitivité, issus de leurs unités de production et suscitant l’engouement des visiteurs du stand», est-il ajouté. Le MDN tient, enfin, à signaler que «ses établissements à caractère économique et industriel ont déjà participé l’année dernière à la Foire de Nouakchott en Mauritanie avec des produits algériens». (APS)