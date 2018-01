M. Gaïd Salah, à propos des forces armées : « Des objectifs ambitieux et légitimes »

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a relevé, hier à Ouargla, «le degré de développement atteint» par les Forces de l'Armée à «tous les niveaux», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Je tiens à insister sur le degré de développement atteint dans tous les aspects du métier militaire et à tous les niveaux des composantes de nos Forces armées, en parfaite adéquation avec les efforts fournis et les moyens et potentiels humains, matériels, équipements et armements mis à disposition, ainsi qu’avec les objectifs tracés», a-t-il déclaré au siège du Secteur Opérationnel Nord-Est In-Amenas au 2e jour de sa visite de travail et d’inspection en 4e Région militaire à Ouargla.

Accompagné du général major Cherif Abderezak, Commandant de la 4e Région militaire, M. Gaïd Salah a mis l'accent, dans son allocution d’orientation, suivie via visioconférence par l’ensemble des éléments des unités de la Région, sur «l’importance» de cette rencontre qui coïncide avec le nouvel an 2018, réitérant, à l’occasion, les «grands efforts consentis et fournis pour impulser le développement de nos Forces armées à leurs plus hauts niveaux».

Mettant en exergue «des objectifs ambitieux et légitimes, qui convergent dans leur ensemble à l’acquisition des facteurs de puissance militaire, en application de la stratégie globale adoptée ces dernières années», il a affirmé que l’ANP «continue d’aller de l’avant, avec ambition et grande résolution, sur le parcours de son développement à plus d’un niveau, qu’elle a grandement besoin des bras et des esprits de ses fils, et qu’elle requiert leur travail assidu, leur effort infaillible, leur discipline à toute épreuve et leur immuable fidélité envers le serment des valeureux chouhada».

Une stratégie, a souligné M. Gaïd Salah, «établie selon une vision clairvoyante et avisée, avec des méthodes adaptées, et des finalités tracées, s’appuyant pour sa réussite sur le soutien, le patronage et les orientations de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette stratégie, a-t-il ajouté, «dont le pilier central est une composante humaine déterminée, œuvrant à un seul noble et ultime but, se dresser entièrement et véritablement avec les capacités de l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, en faisant valoir honorablement le don et la générosité d’Allah le Tout-Puissant envers notre nation, dotant le peuple algérien, à travers les quatre coins du pays, d’une intelligence dont il peut être fier, distingué d’une volonté à toute épreuve, d’un éminent esprit national faisant sa renommée et d’un engagement naturel et inné quand il s’agit de défendre l’Algérie».

A l'occasion de cette visite, M. Gaïd Salah a procédé à l’inspection de nombreuses unités déployées aux Secteurs Opérationnels Sud-Est Djanet et Nord-Est In-Amenas et a tenu des rencontres d’orientation avec les cadres et les éléments des deux secteurs.

Il a suivi, lors de toutes ses haltes d’inspection de ces unités à l’instar de la 41e Brigade Blindée, des présentations globales relatives à leurs missions, et visité leurs différents équipements et structures en donnant un ensemble d’instructions et d’orientations portant sur la «nécessité de consentir davantage d’efforts laborieux afin d’aboutir au progrès escompté et à une performance opérationnelle de qualité adaptée à la nature des nobles missions assignées».

Il a également rappelé les cadres et les personnels des unités que la formation de haut niveau, la bonne préparation au combat et la mise à disposition du matériel sophistiqué et des équipements de haute technologie de qualité, sont des facteurs «importants et indispensables» pour la véritable puissance de l’Armée s’ils sont couronnés par un autre facteur intrinsèque qu’est la capacité de l’élément militaire à tirer profit de ces facteurs et à les employer parfaitement et efficacement afin de pouvoir atteindre l’ultime disponibilité opérationnelle escomptée.

Ceci «a été enregistré, effectivement, sur le terrain et avec satisfaction par le général de Corps d’Armée lors de sa visite d’inspection au niveau de ces unités», a noté le communiqué.

M. Gaïd Salah a longuement écouté les préoccupations et les intérêts des cadres et des éléments des unités qui ont renouvelé leur immuable engagement à continuer à œuvrer sans relâche à la protection du pays de tout danger, malheur ou fléaux. (APS)