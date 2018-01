14 casemates détruites à Aïn Defla : Renseignement et offensive

Poursuivant sa lutte sans répit contre le terrorisme, l’Armée nationale populaire (ANP) a détruit 14 casemates et tranchées pour terroristes au terme d’une opération de ratissage menée à Médéa par les éléments de la 1re Région militaire (1re RM).

Ce énième exploit a été communiqué hier sur le site du ministère de la Défense nationale où il a également fait état de l’arrestation d’un élément de soutien aux terroristes.

Dans sa guerre contre les quelques groupuscules terroristes encore en activité, l’ANP durcit son offensive en recourant non pas uniquement à la multiplication des opérations de ratissage mais en optimisant aussi les méthodes d’exploitation du renseignement sécuritaire.

Cet engagement n’a d’égal que la détermination de l’ANP à exterminer le fléau du terrorisme dont les quelques groupuscules encore en activité font l’objet d’un resserrement de l’étau depuis le début de l’année.

C’est le cas notamment dans la région sud du pays, plus particulièrement dans les zones frontalières comme c’est le cas à Tamanrasset où les redditions se multiplient depuis le début de ce mois de janvier.

Pour ce qui est de la découverte et de la destruction des casemates, l’action menée en ce sens par l’ANP en ce mois de janvier s’est traduite par un bilan considérable. En effet, les 14 casemates qui viennent de faire l’objet de destruction à Ain Defla s’ajoutent à 13 autres qui ont connu le même sort la semaine passée à Batna.

Dans cette wilaya de l’Est, la découverte de ces 13 casemates a permis de mettre la main sur quatre bombes artisanales, des vivre, des effets de couchage et divers objets.

En ce début de mois, le site du MDN avait publié un communiqué faisant état de la destruction d’une quinzaine de casemates à Jijel.

Cet exploit a été réalisé lors d’une opération de recherche et de ratissage au terme de laquelle il a été également procédé à la récupération d’une grenade artisanale, une quantité de TNT, des outils de détonation et notamment des paires de jumelles.

Rappelons qu’en matière de lutte contre le terrorisme, l’année 2017 s’est distinguée par des résultats sans précédent, comme le souligne d’ailleurs le dernier numéro de la revue El Djeich qui fait état de 161 terroristes neutralisés et de 214 éléments de soutien arrêtés.

Sur un autre volet, et dans le cadre de l’accomplissement de ses missions de protection du territoire national, l’ANP consent des efforts soutenus dans son processus de développement.

Karim Aoudia