congrès de wilaya de l’UGTA À BORDJ BOU-ARRéRIDJ : LE DIALOGUE POUR AVANCER

Le secrétaire général de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, qui a assisté au congrès de wilaya de l’union à Bordj Bou-Arréridj, a tenu à saluer la décision du Président de la République de proclamer yennayer comme fête nationale.

«C’est une décision courageuse et historique qui permet de renforcer l’unité nationale», a estimé le secrétaire général de l’UGTA, relevant au passage l’intérêt accordé par les travailleurs à cette unité. Il est même revenu sur les sacrifices consentis pour l’Algérie.

«Si nous devons choisir entre cette dernière et l’UGTA, nous opterons pour l’Algérie», a-t-il déclaré. Pour préserver la stabilité du pays, M. Sidi-Saïd a appelé à éviter la violence dans les luttes syndicales. «Vous devez utiliser le dialogue qui est le seul moyen qui vous offre la possibilité de satisfaire les revendications des travailleurs», a-t-il dit aux participants au congrès. Il a évoqué les relations fructueuses entretenues avec les partenaires de l’union, que ce soit pour le gouvernement ou le patronat. Le secrétaire général de l’UGTA, qui a affirmé qu’il était satisfait des résultats obtenus, a insisté sur la solidarité qui doit animer les syndicalistes pour préserver l’emploi.

«Je ne suis pas là pour vendre des paroles aux travailleurs, mais prendre en charge leurs préoccupations», a déclaré M. Sidi-Saïd, qui a affirmé que la paix et la stabilité sont les clés du développement. «Nous avons payé le prix de l’absence de ces deux éléments», a-t-il indiqué, rappelant que 657 syndicalistes, dont 3 membres du secrétariat national, ont perdu la vie dans cette situation.

«Nous voulons bâtir le pays en dépit des difficultés et des avis divergents», a affirmé l’orateur, qui a souligné l’importance du dialogue dans l’épanouissement du pays. Il a annoncé dans ce cadre l’organisation du prochain congrès de l’UGTA à Oran, le 24 février prochain. «Ce congrès sera dédié à la femme travailleuse», a précisé le secrétaire général de l’UGTA, qui a évoqué l’obligation d’ouvrir le secrétariat national à au moins 2 femmes, puisque ce congrès lui est consacré pour la première fois depuis 1956.

«Aucun pays ne l’a fait», a tenu à rappeler M. Sidi-Saïd, qui a annoncé également que l’UGTA est le premier syndicat en Afrique et au monde arabe, avec 2.700.000 adhérents. Notons que le congrès, qui s’est tenu à l’hôtel Béni Hamad de Bordj Bou-Arréridj, avait pour objet l’élection du secrétariat de wilaya. Les 133 délégués présents qui ont choisi les nouveaux membres de la commission exécutive ont élu M. Miboub Mihoub comme secrétaire de wilaya de l’union. F. D.