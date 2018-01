Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche à bejaia : Des potentialités pour une meilleure production

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a souligné lors de sa visite d’inspection hier dans la wilaya de Bejaia, que la région possède de grands atouts agricoles pour se placer en première position dans la production d’huile d’olive et se distingue par un pôle agroalimentaire important, en signalant que l’Etat a mobilisé tous les moyens pour développer le secteur, et il appartient aux responsables de travailler davantage pour améliorer la qualité des produits et augmenter la capacité de production. Lors de cette visite, le ministre s’est rendu au port de pêche et de plaisance de Talla Illef qui dispose d’un quai d’accostage de 1.105 ml, de deux appontement pour la plaisance, deux appontements pour les petits métiers et deux appontements pour les sardiniers et chalutiers. La superficie compte 7 hectares de terre-pleins avec un plan d’eau de 6,2 ha et une zone de réparation d’un hectare. Les capacités d’accueil d’embarcations de pêche et de plaisance se montent à 150 unités avec une capacité théorique de production de poisson de 10.900 tonnes/an. L’impact du projet se focalise sur une augmentation des capacités d’accueil pour la pêche et la création de structures pour le développement de la plaisance, ainsi que la création de 1.000 emplois directs et 1.000 emplois indirect avec une amélioration des conditions des pêcheurs. Le ministre a écouté un exposé sur l’entreprise de gestion des ports de pêche (EGPP) ainsi qu’une présentation de l’état d’avancement du confortement de la digue de protection avant de mettre en service la station d’avitaillement. L’hôte de la wilaya s’est rendu à la pépinière forestière où il a longuement suivi un exposé sur les activités du secteur des forêts avec une superficie forestière de 122.500 ha et une population rurale de 371.391 habitants avec 41 communes classées rurales, sur les 52 que compte la wilaya. La consistance du patrimoine forestier par essence compte 41.313 ha de chêne liège, 10.598 ha de pin d’Alep, 735 ha de chêne vert et 375 ha de cèdre. Le secteur des forêts a enregistré une superficie de 6027 ha brûlées par des incendies durant l’année 2017. Le ministre a insisté sur l’exploitation optimale de l’olivier et du cerisier qui présentent tous les atouts pour un meilleur développement dans la région fortement montagneuse et l’amélioration de l’arboriculture forestière. A El Kseur, le ministre a visité une exploitation arboricole d’agrumes et poires EAC Ouarirou avec une plantation d’agrumes sur une superficie de 17 ha, 17.000 plants de poiriers et 3 ha de viticulture. Poursuivant sa visite, M Bouazghi a visité à Ouzellaguène un verger agricole oléicole de 250 ha et une exposition des produits agricoles, pêche et forêts, avant de se rendre a l’huilerie du groupe Ifri qui produit, commercialise et importe de l’huile d’olive Numidia. A Akbou, la délégation ministérielle a visité la laiterie SARL Soummam, unité de transformation des produits laitiers, premier collecteur de lait en Algérie avec 42 centres de collecte et 137 collecteurs et ayant financé 7.500 génisses distribuées aux éleveurs. L’unité emploie 1.800 travailleurs et compte des sites modernes de production dont la capacité journalière culmine autour de 2.500 tonnes/jour en produits laitiers et collecte 500.000 litres de lait par jour.

