LPA : Lancement des inscriptions à Alger

Les inscriptions au programme de logement promotionnel aidé (LPA) ont débuté hier, à travers les communes d’Alger. Le programme de cette formule sera réalisé par des promoteurs immobiliers selon des spécifications techniques et des conditions financières prédéfinies. Le LPA est destiné aux demandeurs de logement de la classe moyenne, éligibles à bénéficier de l’aide de l'État.

Ladite formule focalise sur l’organisation de l’aspect financier afin de préserver les ressources financières à travers le flux des fonds par la Caisse nationale du logement (CNL) pour assurer la poursuite des opérations de réalisation.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a souligné que cette formule est le résultat d’une révision de plusieurs programmes “éparpillés” depuis des années, qui ont été, a-t-il dit, recyclés et regroupés en un programme comprenant 70.000 unités.

Pour ce qui est du coût, le ministre a indiqué qu’il est arrêté à 50.000 DA le mètre carré. « Un coût qui varie selon l’aide de l’Etat et l’importance de la zone où seront construits ces logements, puisque le coût du mètre carré au Sud n’est pas le même qu’à Alger », explique le ministre. Le programme comprend des appartements de type F2, jusqu’au F5. Le ministre a précisé qu’il s’agit d’un type d’habitat social destiné à la classe moyenne dont le salaire ne dépasse pas six fois le SNMG. Concernant les phases de paiement, celles-ci sont restées inchangées dans le nouveau décret.

Le souscripteur à cette formule doit s’acquitter de 20% du prix du logement au lancement des travaux, 15% à l’achèvement des fondations, 35% à l’achèvement des gros œuvres et 25% à l’achèvement des travaux des VRD. Pour les 5% restants, le souscripteur les versera à la prise de possession de son logement qui lui sera remis avec le certificat de conformité. Le quota de la CNL ne sera versé que lorsque le taux d’avancement des travaux aura atteint 60%, a précisé le ministre. Tous les financements passent par le biais d’une convention entre la CNL, le souscripteur et le promoteur.

Le ministre a appelé les responsables locaux à mettre l’accent sur l’encadrement final de l’opération, à faire des propositions, à suivre les programmes de près et à soumettre des rapports hebdomadaires au ministère.

Il a également instruit les responsables d’informer le ministère de tous les problèmes signalés au niveau des chantiers en temps opportun, affirmant que «le directeur de l’urbanisme est le représentant du ministère dans la wilaya et nous l’avons investi de toutes les prérogatives». Selon le ministre, la formule du logement locatif promotionnel sera annoncée après la fin de l’opération d’encadrement du logement promotionnel aidé (LPA), soulignant que ce dossier est presque ficelé et sera lancé incessamment.

Une instruction sera adressée aux wilayas au cours de cette semaine, a indiqué le ministre, rappelant que les wilayas avaient transmis au ministère de tutelle les plans cadastraux, exception faite de la wilaya de Tizi Ouzou qui connaît des problèmes avec les propriétaires privés.

Le secteur ne va pas recourir aux terrains agricoles pour couvrir le foncier nécessaire à la réalisation de cette formule. Dans le Grand Sud, des agglomérations de logements individuels seront réalisées suivant la nature de chaque région, en laissant le choix au responsable local, pour l’aspect externe, et au bénéficiaire, pour l’aménagement interne.

Salima Ettouahria