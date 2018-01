Accidents de la route : Trois morts et 11 blessés en 24 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et onze autres ont été blessées en 24 heures (du 13 au 14 janvier) dans des accidents de la route survenus sur plusieurs axes routiers à travers le pays, indique le dernier bilan quotidien de la Protection civile.

Selon cette même source, le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de Bechar, où une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule léger sur la route de la commune d’Arg Ferradj, dans la daïra d’Abadla. Il a été relevé également durant cette même période, le décès de trois personnes par intoxication au monoxyde de carbone. Ces cas ont été enregistrés respectivement dans les wilayas de Sétif, Tizi Ouzou et Souk-Ahras. Il est à noter que les secours de la protection civile sont également intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 17 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage à leurs domiciles dans les wilayas suivantes : 05 personnes (Batna), 04 personnes (Sidi Bel Abbes), 07 personnes (Médéa) ainsi qu’une personne à Mostaganem. Les secours de la protection civile sont intervenus, par ailleurs, pour l’extinction de quatre incendies urbains et industriels au niveau des wilayas de Mila, M’Sila, Mascara et Khenchela ; des incendies qui ont causé des blessures et des gênes respiratoires à 08 personnes —suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation à Tadjnanet, dans la wilaya de Mila—, 03 personnes incommodées par la fumé à Mascara —suite à un incendie qui s’est déclaré dans une armoire de compteurs électeurs à la cité 80 logements, commune de Bouhanifia— et une personne « choquée » à M’Sila, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation au centre ville de la commune de Sidi Hadjres. Toutes les victimes ont été traitées sur place par les secours avant d’être évacuées vers les structures hospitalières locales. Remarque importante, les sapeurs pompiers étaient sur tous les fronts durant les dernières 24 heures. Ils ont d’ailleurs enregistré pas moins de 2.381 interventions pour répondre aux différents appels de secours lancés suite à des accidents de la circulation et à d’autres domestiques. Il était question également d'évacuations sanitaires et d'extinction d’incendies.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le bilan de la fin de semaine passée fait état du décès de six personnes et de 30 blessés dans des accidents de la circulation. Lors de la même période, également, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 36 personnes incommodées par l'inhalation de monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage défectueux dans plusieurs wilayas du pays. Les secours de la protection civile sont, en outre, intervenus dans la wilaya de Djelfa pour l’extinction d’un incendie qui s'est déclaré à l’intérieur d’une habitation dans la commune d’Ain Oussera, ayant causé le décès d’une personne. Une personne a également trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans la wilaya de Bejaïa suite à une explosion de gaz de ville, à l’intérieur d’une habitation située dans la commune d’El Kseur. Il faut savoir également que le bilan hebdomadaire est tout aussi lourd, puisque trente-cinq personnes ont trouvé la mort et 1.089 autres ont été blessées dans 922 accidents de la circulation du 31 décembre dernier au 6 janvier courant, dans plusieurs wilayas du pays. Selon ce bilan hebdomadaire, la wilaya de Bouira déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors que 22 autres ont été blessées suite à 21 accidents de la route.

