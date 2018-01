Réunion ministère de la Santé/médecins résidents : Les vertus du dialogue

«Lors de la troisième réunion avec le ministère, l’ensemble des revendications ont été discutées, dans un cadre sérieux et responsable», peut-on lire dans un communiqué publié par le collectif suite à une réunion de plus de deux heures avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

Les résidents ne doutent, d’ailleurs, pas de la bonne volonté de la tutelle, affirmant que des mesures incitatives ont été détaillées et plusieurs points qui relèvent du secteur de la santé ont été accordés verbalement, à savoir le droit de maîtrise durant le service civil, plateau technique, logement, prise en charge de la formation, regroupement familial.

S’agissant des autres points qui relèvent des autres départements, le bureau national de la CAMRA a fait savoir qu’ils vont être étudiés en séance de travail multisectorielle, dont le collectif a demandé la tenue dans les plus brefs délais. Le dossier relatif aux œuvres sociales est en bonne voie. La même source révèle d’ailleurs que c’est une chose déjà acquise et que ce dossier devrait être débloqué incessamment.



Le service civil devra être discuté par les plus hautes instances



« Pour le service civil, aucune décision n’a été prise, cette revendication reste en suspens», a indiqué la représentante des médecins résidents, Mme Akili Zhira.

Elle a indiqué que le ministre a rappelé que la revendication liée au service civil ne relevait pas des prérogatives du ministère de la Santé et qu’elle doit être discutée par les plus hautes instances.

Mme Zhira a fait savoir que «le premier responsable du secteur a fait état de la mise en place de commissions mixtes avec d'autres secteurs regroupant la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique». Il y a lieu de rappeler que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait réitéré, au cours de la semaine dernière, son engagement à trouver des solutions aux revendications soulevées par les médecins résidents dans le cadre « d'un dialogue responsable et constructif ».

Concernant la revendication relative à la révision du service civil, le ministre a estimé que ce dernier était plus qu'essentiel, mettant en exergue l'importance de son «adaptation et de son développement, à travers l'amélioration des conditions de travail et la qualité de l'aspect technique ainsi que la dotation en équipements médicaux pour une meilleure prise en charge des malades».

Aussi, M. Hasbellaoui a instruit fermement les directeurs de la santé de prendre en charge les revendications des médecins résidents. Il a d’ailleurs insisté sur la nécessité de la prise en charge des revendications, au niveau local, par les directeurs de la santé des wilayas.

Le ministre les a exhortés à mettre en place les plateaux techniques permettant aux médecins résidents d’exercer dans de meilleures conditions.

Sarah A. Benali Cherif