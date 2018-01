Revue Tabadoulat de la Safex : Actualité de la production nationale

La revue Tabadoulat (échanges), de la Société algérienne des foires et exportations, passe au peigne fin la 26e Foire de la production algérienne, à laquelle elle a consacré la une de son numéro de décembre. Dans son propos, le ministre du Commerce souligne que le moment est venu, pour cet outil de production, de «démontrer ses capacités en mobilisant toutes ses potentialités (…)», précisant que «malgré les difficultés, l’État poursuivra sa politique de construction d’une économie forte, pérenne et diversifiée». Rappelant les différentes mesures engagées par le gouvernement, M. Benmeradi explique que la promotion de la production nationale est tributaire de l’assainissement de l’environnement, «dans lequel elle doit se mouvoir et se développer en réduisant de manière substantielle les espaces squattés par l’informel». Plus loin, le ministre relève que le produit national «doit répondre à des impératifs de compétitivité sur le plan de la qualité, du prix et de la fiabilité». Pour ce faire, «la maîtrise des processus de production doit nécessairement s’appuyer sur une ressource humaine bien formée et de qualité, une organisation moderne, un managérat efficace, une maîtrise des coûts et une grande visibilité». De son côté, Ouahiba Behloul, directrice générale de la Caci, revient, entre autres, sur le rôle de l’entité qu’elle représente dans la promotion de la production nationale, précisant que sa mission est «essentiellement axée sur la préparation du cadre de rencontre et de concertation entre différents acteurs». Sur le plan international, ajoute Mme Behloul, la Caci s’érige en «l’interlocuteur des institutions de l’État vis-à-vis des opérateurs étrangers». Par ailleurs, elle estime que la question liée à une éventuelle existence de dualité entre l’organe élu et l’organe administratif désigné par le ministre, la même responsable explique que cela renseigne sur «l’intérêt grandissant que l’on porte à la Caci». Explicité, elle préfère parler de «complémentarité», de «concertation» et de «coordination». Par ailleurs, la revue Tabadoulat consacre un article à la BNA qui fête ses 50 ans d’existence, un entretien avec le responsable des relations publiques et de l’information à la direction générale des Douanes, ainsi que deux dossiers sur le secteur agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique, l’industrie électronique et l’industrie mécanique.

F. I.