M. Mustapha Mékidèche, vice-président du Cnes : « Définir le contenu de la transition énergétique »

Il va falloir définir le contenu de la transition énergétique qui reste «intimement liée à un autre concept, celui de la sécurité énergétiqueé». Le vice-président du Conseil national économique et social (CNES) considère qu’en dépit de l’importance de sa production en hydrocarbures, notre pays demeure fortement dépendant de l’importation des carburants. «On importe plus de 2 milliards de dollars en carburants par an, c'est l'équivalent de nos exportations en hors hydrocarbures qui est consacré à importer des hydrocarbures», ce qui relève d’un «paradoxe», a affirmé, hier, M. Mustapha Mékidèche,sur les ondes de la Chaîne III, de la radio nationale.

L’invité de la rédaction a appelé, par la même occasion, a «définir le contenu de la transition énergétique, «car il s’agit avant tout de «garantir les besoins, à long terme, de l’Algérie, qui étaient en 2014 autour de 1,36 tonne/équivalent pétrole par habitant. Un volume qui devrait évoluer en 2018 à 2 TPE/hab».

Le second objectif sur lequel devrait être corrélé cette transition, selon le vice-président du Cnes, «est le principe de réalité», autrement dit, «il faut partir, soit sur des ressources disponibles, soit potentielles». Pour le cas de l’Algérie, «c’est le solaire, le reste étant marginal». En fait, cette transition doit reposer sur trois éléments ou piliers fondamentaux. En premier lieu, «il s’agit de l’élargissement de nos réserves en ressources d’hydrocarbures, gazières et liquides, conventionnelles et non conventionnelles, pour pouvoir assurer, sur le long terme, la couverture des besoins des ménages». Secundo, «il faudra aller progressivement vers les énergies renouvelables, essentiellement en matière solaire, compte tenu des technologies et des coûts, d’aller donc vers le développement du programme photovoltaïque». Le troisième fondement évoqué et non des moindres a trait à «la rationalisation de la consommation de l’énergie, car nous avons, dans notre pays, un fort gaspillage en cette matière». En ce qui concerne les EnR, M. Mustapha Mékidèche rappelle d’emblée que le programme officiellement mis en place par le gouvernement remonte à 2011 et porte sur 22. 000 Mégawatts à l’échéance 2030, et est orienté essentiellement vers le concentré solaire. «Les technologies n’ayant pas avancé, on s’est rabattu sur une démarche plus pragmatique, celle de développer le photovoltaïque». Aussi, «nous devons accélérer les trois piliers cités, notamment en matière de rationalisation de la consommation d’énergie, et aller vers un mix énergétique». Une option trouvée «compte des conditions naturelles, économiques et historiques, et dans laquelle nos besoins ont été couverts». Pour le vice-président du Cnes, il est impératif de «sortir des situations, positions ou des analyses qui n’ont pas été prises sur des éléments factuels». Et de s’expliquer : «Premièrement, l’utilisation des hydrocarbures carbonés va continuer jusqu’à 2030, 2035, 2040 au moins, car nous avons besoin de couvrir notre demande interne. Par conséquent, il va falloir élargir nos réserves d’hydrocarbures, conventionnels et non conventionnels, exporter une partie et financer, dans une première phase, notre programme des EnR de 2000 MW, dans le cadre du partenariat public/privé «, avec l’apport de technologies importées et le secteur national. En matière de consommation, l’invité de la rédaction a estimé qu’«on peut décliner sur les trois secteurs, le résidentiel, l’industrie et le transport qui consomment l’essentiel de l’énergie d’une façon non rationnelle». Mais il y a aussi «le cadre bâti qui n’a pas intégré dans ses plans, la sobriété énergétique», rappelle-t-il. Il va falloir donc intégrer, dans les appareils de chauffage et autres articles électroménagers, les normes en matière de consommation énergétique, suggère M. Mustapha Mékidèche. En plus de ce besoin pressant d’élargir nos réserves d’hydrocarbures, et de concrétiser les investissements dans les énergies renouvelables, M. Mékidèche insiste également sur l’urgence de consolider la politique nationale de rationalisation de la consommation énergétique locale. Sur ce point, «il faudra aller sur la question des tarifications qui ne peuvent pas stimuler la demande dans l’état actuel». «En tout cas, pour les carburants, il ne faut pas s’attendre à ce qu’on arrête, dans la loi de finances pour 2019, sinon ce ne serait pas une stratégie gagnante».

À une question sur le prix du pétrole à 70 dollars, le vice-président du Cnes, a été catégorique : «Il faut garder la tête froide, car les prix ne vont pas tout régler.» Aussi, «nous sommes dans un trend baissier de nos ressources et de nos exportations en hydrocarbures, par le fait que la demande interne augmente, et par le fait aussi qu’on découvre moins, car nos gisements arrivent à maturité, et donc il va falloir tenir compte de tous ces aspects». En fait, «depuis juin 2014, on est entré dans une crise de long terme, et on s’est aperçu de cette nécessité de trouver d’autres moteurs de croissance, par la diversité et le développement du secteur privé. C’est cela, la solution stratégique». Selon l’invité de la rédaction, «on a 22.000 milliards de m3 d’hydrocarbures non conventionnels qui sont disponibles et qu’il va falloir développer à terme».

Mais il faut garder à l’esprit que «ces réserves non conventionnelles ne dégagent pas de rente, c’est une opération industrielle», sachant que «la différence entre les coûts de production et les prix va être serrée». Par conséquent, «il va falloir compter sur l’émergence d’un secteur privé performant, non pas pour gagner des parts de marché, mais pour aller conquérir des marchés à l’extérieur, dans le but de financer leurs activités». Le vice-président du Cnes a attiré l’attention sur le fait que «la crise est toujours là, et que la deuxième menace arrive». Il s’agit de «la pression sur notre balance des paiements et la diminution de nos réserves de changes, en l’absence de moteurs de croissance pour l’alimenter».

