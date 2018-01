Dans la LUCARNE : Les limites d’un directoire

Il faut dire que durant la présente saison, on a assisté à l’apparition des «directoires» dans la gestion de certains clubs d’élite. C’est même devenu l’exemple à suivre, puisqu’elle a fait des émules auprès des clubs de Ligue-1. C’est plus facile de remplacer un président par un groupe de trois ou quatre personnes. On ne peut être moins de trois, ce serait carrément un duo qui ne rimerait pas avec un «directoire». Dans ce système de gestion, il faut qu’il y ait instauration du système démocratique ; pour cela, il faut qu’il y ait un nombre suffisant. Le problème, cependant, ne réside pas à ce niveau, mais faut-il maintenir cet organe de gestion ? Il est clair qu’on ne peut l’utiliser qu’un temps pour régler les problèmes qui se posaient au niveau de la gestion courante du club, pour le faire fonctionner et aussi pour payer les joueurs, les motiver par des primes comme la plupart des clubs ont tendance à le faire. Ceci dit, les Canaris ont, à deux reprises durant la présente saison, utilisé ce procédé. D’abord avec Sadmi et le projet avec les Italiens, puis avec les Madjene, Zouaoui et Aït Djoudi, on a tenté de mettre le club sur les «bons rails». Là aussi, ce fut une autre tentative infructueuse. Ce système à «trois têtes» a vite fait de montrer ses limites. On a beau dire qu’on va mettre le paquet, sortir l’échiquier pour tout régler, mais en réalité, il n’en est rien. Ce ne sont que des paroles en l’air. Si l’on s’en tient aux propos de l’ex-premier responsable du Comité de surveillance, on peut dire que le club n’a reçu aucun sou émanant de ses personnes. Ce n’était en fait que des «montages financiers» de sponsors et surtout de l’aide de l’Etat. C’est à dire que sans les pouvoirs publics, les clubs restent certainement en rade.

Ce qui est bien dans tout cela, c’est que les mois d’activité du directoire ne sont pas contrôlés au peigne fin par ceux qui doivent rendre des comptes sur l’argent du contribuable, mais aussi du club. Globalement, on dit qu’un «chat échaudé craint l’eau froide». Les dirigeants de la JSK, qui se sont réunis dernièrement et qui avaient mis Nassim Benabderrahmane à l’intérim du CA du club en attendant l’arrivée de Chérif Mellal, ont compris que ce type de gestion ne peut les conduire droit vers une impasse. Il faut plutôt chercher à revenir à la case départ afin de mieux gérer et bien suivre les choses, et ce, dans la plus grande transparence. C’est ainsi qu’ils sont décidé à l’unanimité d’oublier à jamais ce système de directoire pour suivre celui qui donne le primat au Conseil d’Administration. Pour ainsi dire, ils veulent revenir à la vraie SSPA qui fait du CA son principal système de gestion. Cette prise de conscience est tout à leur honneur. C’est la meilleure façon pour eux de se transcender et surtout de retrouver des repères, surtout avec l’arrivée de Chérif Mellal, un homme honnête, qui veut vraiment aider le club et y injecter son argent propre. Ce qui n’était pas le cas des autres membres du directoire qui venaient, à priori, que pour gérer. Ce qui est à la portée de n’importe qui. Le club a besoin surtout d’une personne prête à renflouer les caisses afin de régler les joueurs et de faire un bon recrutement. Les «amuseurs des galeries», ça courent les rues...

Hamid Gharbi