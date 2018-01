Madjer confiant en l’avenir

Très critiqué, allant jusqu’à parfois être «froissé» par une partie des médias, désaprouvant sa nomination à la tête de la sélection nationale, en raison notamment de son éloignement des terrains d’entrainements depuis de longues années, Rabah Madjer, «Mustapha» pour les intimes, est en train de réussir son retour en équipe d’Algérie.

Les résultats en ce moment plaident en sa faveur, même si l’on sait qu’il est encore trop tôt pour crier victoire. En effet, il a fait match nul à Constantine face au Nigéria mondialiste (1-1) en rencontre officielle, puis il a battu en joutes amicales, tour à tour, la République centrafricaine au stade 5-Juillet (3-0) et le Rwanda (4-1) à Tunis. Pour rappel, la CAF a donné match gagnant à l’EN face au Nigéria sur tapis vert (3-0), en raison de l’alignement des Super Eagles et d’un joueur qui était suspendu. Ce qui fait que Madjer et son staff ont fait le plein et un sans faute sur le plan des résultats. À préciser que l’équipe nationale a joué face au Rwanda uniquement avec les joueurs locaux. Les Verts qui traversaient une phase difficile et compliquée avec une CAN du Gabon-2017 complètement manquée et une élimination sans gloire du Mondial-2018 de Russie, commencent à sortir la tête de l’eau. Madjer affirme que la sélection est en période de reconstruction et que le fait de ne pas disposer de beaucoup de temps par rapport aux échéances qui l’attende, avec notamment les éliminatoires de la CAN-2019 au Cameroun, lui dicte de redoubler d’efforts afin de choisir les joueurs les plus indiqués pour y faire face. Il est à la recherche des éléments qui sont capables de se transcender et d’aller au charbon, pour permettre à l’équipe d’Algérie d’être à nouveau à la hauteur de sa réputation et de préserver son prestige sur la scène continentale et mondiale. Aussi, le staff technique actuel des Verts s’activent pour réhabiliter les joueurs locaux. Il fait en sorte de composer un amalgame entre ceux qui évoluent à l’étranger et ceux qui jouent dans le championnat national qui ont les capacités d’apporter un plus à la sélection. Des joueurs ont marqué des points face au Rwanda, tels Boukhenchouche, Abid, Chafai et Bouguelmouna qui ont donné satisfaction et qui disposent des qualités qui peuvent leur permettre de faire partie de l’EN lors des matches à venir aux côtés des joueurs pros d’Outre-mer. Bref, c’est lorsque la sélection se mesurera aux grosses cylindrées du continent qu’on pourra avoir une idée plus précise sur son niveau. Toutefois, Madjer veut inculquer la grinta et l’esprit de la gagne à son groupe. Il est convaincu qu’il est possible de former une équipe solide, forte, compétitive et conquérante et qui fera parler d’elle à l’avenir. Il a des idées et son plan sur la meilleure manière d’y arriver. C’est ce qu’espère tout le peuple algérien, fort attaché à son équipe nationale, qu’il veut toujours voir se distinguer au sein du gotha des grandes nations de football. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Mohamed-Amine Azzouz