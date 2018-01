Les nouvelles de Constantine

Nouvelle ville Ali-Mendjeli

Amélioration tangible de la sécurité

Il semble bien révolu le temps où la nouvelle ville Ali-Mendjeli (commune du Khroub) était considérée comme un lieu potentiellement dangereux, voire, pour certaines unités de voisinage, un véritable coupe-gorge.

En effet, en l’espace de deux ans, et grâce à la nouvelle stratégie de lutte contre le crime mise en place par la direction de la sûreté de wilaya de Constantine, laquelle se base sur une présence plus affirmée sur le terrain des éléments de la police, c’est le calme et la quiétude qui prédominent.

Il faut dire que le renforcement du maillage sécuritaire de ce pôle urbain d’importance (près de 400.000 âmes) a grandement contribué à cette amélioration. Ainsi, en plus des structures déjà fonctionnelles, dont les derniers en date, inaugurées le mois de juillet passé, se trouvent aux U.V 15 et 18, sept autres sûretés urbaines y seront bientôt créées, et ce, au vu de l’expansion rapide qu’a connue la nouvelle ville, qui devrait encore accueillir quelques dizaines de milliers d’habitants dans les années à venir. Situés, entre autres, aux U.V 10, 16, 17 et 20, les chantiers des nouveaux sièges sont actuellement en cours, avec un taux de réalisation compris entre 40 et 75 %.

En matière de chiffres, les opérations de police menées au niveau de la nouvelle ville, au nombre de 383, représentent 28,20 % de l’ensemble de celles des différents services de la sûreté au cours de l’année 2017. Celles-ci ont mobilisé 7.273 agents et ciblé 5.193 points, ce qui a permis de contrôler 27.171 personnes (18.534 de plus qu’en 2016) et 16.836 véhicules. Enfin, il est à noter que le système de télésurveillance mis en place par la sûreté de wilaya, et qui couvre les principales artères d’Ali-Mendjeli, a permis d’annihiler beaucoup de méfaits, grâce particulièrement aux actions énergiques, et souvent spectaculaires, de la compagnie d’intervention rapide (CIR), lesquelles ont eu raison de la guerre des gangs, de triste mémoire, qui faisait la réputation des lieux.

Il faut ajouter à cela l’implication directe, et de plus en plus grandissante, des citoyens dans la lutte contre l’insécurité, en recourant notamment au numéro vert de la sûreté nationale (1548). À titre indicatif, 33.856 appels, dont 9.797 demandes d’aide, ont été recensés en 2017.

Santé

100 cathétérismes cardiaques effectués en 2 mois



Cent examens radiologiques ont été réalisés en l’espace de deux mois, au niveau de la salle de cathétérisme cardiaque du centre hospitalier universitaire Benbadis. Entrée en service début novembre, et dotée d’un équipement d’une valeur de 11 milliards de centimes, celle-ci a permis une meilleure prise en charge des patients, et surtout de raccourcir de manière considérable les délais de traitement qui est passé d’un, voire deux mois à 24 heures, ce qui implique une diminution substantielle des frais d’hospitalisation. Par ailleurs, le secteur de la santé dans la wilaya s’est renforcé en 2017 par 60 médecins généralistes, 20 chirurgiens dentistes, 11 pharmaciens, 23 biologistes en santé publique et 3 psychologues cliniciens, ainsi que 275 cadres et 133 aides paramédicaux issus de l’Institut national de formation supérieure paramédicale de Constantine (INFSPC), recrutés directement au niveau de ses différentes structures (CHUC, hôpital Didouche-Mourad, EHS, EPH et EPSP).

À ces derniers, il faut ajouter 81 agents administratifs, 48 cadres techniques et 31 ouvriers professionnels. En outre, la DSP a procédé à l’acquisition, fin décembre, de 4 ambulances médicalisées de marque Mercedes Benz, montées dans les usines relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Trois d’entre ces véhicules ont d’ores et déjà été affectés au profit des EPH Khroub, Ali-Mendjeli, Zighoud-Youcef, en attendant de statuer sur la destination du quatrième.

Ressources hydriques

L’interdiction d’irrigation à partir du Rhumel maintenue



La direction des services agricoles a signifié aux agriculteurs de la région de Constantine le maintien de l’interdiction d’irriguer leurs terres à partir des oueds Rhumel, et ce, en raison de la pollution de l’eau. En effet, soumis à des analyses physicochimiques et bactériologiques en laboratoire, les prélèvements effectués en divers points du cours d’eau concerné, ainsi que les oueds Boumerzoug et Smendou, ont présenté un degré de pollution important, et ce, quelle que soit la nature de la culture à irriguer. Sur cette base, le DSA, Yacine Ghediri, a lancé, sur les ondes de la radio locale, un appel en direction des agriculteurs, les sommant de ne pas recourir au pompage de l’eau des oueds, sous peine de poursuites pénales. Le même responsable a préconisé une utilisation rationnelle de la ressource hydrique, ajoutant que grâce aux systèmes économiseurs d’eau, une superficie globale de 3.500 hectares a pu être irriguée la saison passée, en dépit du déficit enregistré en matière de précipitations.

M. Ghediri a, en outre, tenu à saluer la prise de conscience qui s’est opérée chez les agriculteurs concernant la valeur de cette denrée rare.

Pour rappel, ces derniers ont saisi, au mois d’avril passé, les autorités locales afin de lever partiellement l’interdiction d’irriguer leurs cultures à partir des cours d’eau qui traversent le territoire de la wilaya, notamment pour les céréales, les arbres fruitiers et les fourrages.

Criminalité

116 véhicules volés en une année



Les chiffres avancés par la sûreté de la wilaya de Constantine ont fait ressortir une hausse du nombre de vols de voitures, et ce, relativement à l’année 2016. En effet, entre les mois de janvier et décembre, les services de la police ont enregistré 116 affaires liées à ce genre de méfait, contre 94 recensés l’année d’avant. Parmi ces dernières, 98 ont ciblé des voitures de tourisme et 10 des poids lourds, ce qui fait 25 véhicules de plus qu’en 2016. Sur l’ensemble de ces vols, 48 véhicules ont été rendus à leurs propriétaires. Concernant le mode opératoire pour les véhicules légers, 9 cas de piraterie routière (car jacking) ont été signalés, alors que 89 autres vols ont ciblé des voitures en stationnement. Les données fournies montrent également que ce sont les véhicules touristiques de la marque sud-coréenne Hyundai qui sont les plus visés, en premier lieu le modèle Accent (21), suivi de près par la Renault Symbol (17), la Peugeot Partner (10) et la Dacia Logan (4). Il y a lieu de noter que l’exploitation du système de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) a permis d’identifier 6 voitures faisant l’objet de recherche.



Économie verte

15 dossiers d’investissement acceptés depuis 2011



Quinze dossiers d’investissement dans le secteur de l’économie verte ont été retenus depuis 2011, a fait savoir une source de la direction de l’Industrie et des Mines de Constantine (DMI), et ce, sur un ensemble de 83 demandes déposées. Sur lesdits projets, validés dans le cadre du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF), 5 concernent le recyclage des matières plastiques, 5 autres celui du papier, 3 la gestion des déchets hospitaliers, et 2 respectivement le recyclage des huiles de vidange et les pneus usagés. Dans ce contexte, il est utile de signaler que le wali, Abdessamie Saïdoun, a donné des consignes strictes pour que tous les obstacles administratifs soient levés afin de permettre aux investisseurs de démarrer leur activité le plus rapidement possible.



aéroport Mohamed- Boudiaf

564.000 euros saisis



Trois personnes ont été arrêtées et 564.000 euros saisis par la police des frontières de l’aéroport Mohamed-Boudiaf, tard dans la soirée de jeudi. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, la somme a été retrouvée dans les bagages de plusieurs voyageurs, tous originaires de la wilaya voisine de Mila, et dont l’âge varie entre 25 et 40 ans. Ces derniers s’apprêtaient à prendre le vol à destination d’Istanbul, avant que la fouille minutieuse ne vienne annihiler leur projet de transfert illicite de devises. Les mis en cause ont été remis aux éléments de la brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. Pour rappel, les douaniers, activant au niveau du même aéroport, avaient mis la main en juin dernier sur 98.500 euros dissimulés à l’intérieur d’une valise abandonnée, manifestement par un voyageur se rendant également en Turquie. En mai, c’est un homme âgé de 48 ans qui avait été intercepté par la PAF en possession d’une somme de 146.000 euros.