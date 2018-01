Hiouani (entraîneur national) : " Il y a un risque de passer à côté au Gabon"

Le sélectionneur de l'équipe nationale de handball, Sofiane Hiouani, a reconnu qu'il existait un «risque» de voir le Sept national passer à côté lors de la 23e Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier), estimant que la période de préparation était insuffisante pour ce rendez-vous continental.

«Nous avons entamé notre mission avec cette équipe le 27 novembre dernier. Au total, nous avons eu 32 jours de préparation, ce qui reste à mon avis insuffisant pour préparer un tournoi majeur comme la CAN. Cette sélection est restée pratiquement en hibernation depuis le Mondial-2015 au Qatar avec un volume de quatre mois de travail en trois ans. Nous allons aborder cette compétition, certes avec une grande envie de réussir, mais il existe un risque de passer à côté. Nous avons éprouvé des difficultés à programmer des matchs amicaux, même si nous avons disputé 8 tests au total, mais je ne sais pas si cela va s'avérer suffisant. On peut atteindre la finale comme on peut se contenter de jouer un match de classement», a affirmé le coach national lors du forum organisé par l'Organisation nationale des journalistes sportifs (ONJSA) à la salle de conférences du stade 5-Juillet d'Alger. À la CAN-2018, l'Algérie évoluera dans le groupe A en compagnie du Gabon, de la Tunisie (vice-championne d'Afrique), du Congo et du Cameroun, alors que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la RD Congo, du Nigeria et de l'Angola. Les trois premiers de la CAN se qualifieront pour le Mondial-2019 prévu en Allemagne et au Danemark. Les Verts entameront le tournoi le mercredi 17 janvier face au Cameroun (11h00 locales et algériennes). «Le seul indice positif reste l’aspect mental des joueurs, animés d'une farouche détermination de se surpasser et donner le meilleur d'eux-mêmes lors de ce tournoi. L’ambiance est bon enfant au sein du groupe. L'équipe n’est plus la même par rapport à celle qui a pris part au tournoi de Tunis, ce qui reste positif», a-t-il relevé. Evoquant les chances de l'Algérie dans cette 23e édition, deux ans après avoir terminé au pied du podium à la CAN-2016 en Egypte, Hiouani reste réservé. «Nous devons d'abord passer le premier tour, ensuite les choses vont se compliquer dès les quarts de finale. L'enjeu sera grand. Notre objectif est d'aller jusqu'au bout, mais ça ne sera pas facile», a-t-il admis. Et d'enchaîner : «Pour nos débuts dans le tournoi, nous allons affronter le Cameroun dont les joueurs sont connus pour leur agressivité, avant de donner la réplique au pays hôte le Gabon que je préfère jouer en phase de poules que lors d'un match à élimination directe».



Prêt à partir en cas d'échec



Hiouani est revenu sur le cas du joueur Abdelkader Rahim (Dunkerque/ France), qui a préféré quitter la sélection en plein stage à Doha (Qatar). «Je tiens à préciser que je n'ai eu aucun incident avec ce joueur. Il est venu me voir pour me faire part de sa décision de quitter la sélection. Il manquait terriblement d'engagement, contrairement à ses coéquipiers. Il était en décalage par rapport au rythme et la valeur intrinsèque.

Son problème est d’ordre technique. Il m'a demandé d'une manière gestuelle de le laisser jouer à sa manière, je lui ai dit : c'est moi le chef. Je lui ai expliqué qu’il ne pouvait pas lâcher l'équipe de cette manière. Je ne regrette pas plus l'absence de Rahim que celle d'Ayoub Abdi, dont le forfait pour blessure nous a déstabilisé sur le plan technico-tactique». Par ailleurs, Sofiane Hiouani a brandi la menace de quitter son poste à l'issue de la compétition en cas d'échec. «La moralité m’oblige à me retirer en cas d’échec. C’est vrai que notre contrat court jusqu’aux Jeux méditerranéens-2018 de Tarragone, mais ce serait dommage de rater encore une fois le mondial. On n'en n'est pas encore là, restons positifs» a t-il dit. De son côté, l'autre membre du staff technique des Verts, Mohamed Seghir Zinédine, également présent à ce forum, a estimé que l'équipe «est en pleine progression» même si sa mission au Gabon sera compliquée. «Le groupe a beaucoup progressé par rapport au premier stage effectué en Tunisie, même s’il y a encore des lacunes à corriger. Une chose est sûre, ce groupe va se donner à fond pour honorer le pays. Nous avons notre idée sur prochains nos adversaires. Nous devons avoir de l’ambition et pourquoi pas décrocher le titre», a-t-il conclu.

Abdellah Benmenni (gardien de but) :

«Nous avons touché le fond en matière de prise en charge»

Le capitaine de l'équipe nationale de handball le gardien de but Abdellah Benmenni a jeté un pavé dans la marre en estimant que le Sept national avait «touché le fond en matière de prise en charge», à quatre jours du coup d'envoi de la 23e Coupe d'Afrique des

nations CAN-2018 au Gabon (17- 27 janvier). «Nous n'avons pas bénéficié d'une préparation à la hauteur pour ce tournoi. Nous avons touché le fond en matière de prise en charge, nous avons été lésés, livrés à nous-mêmes et abandonnés. L'équipe nationale est restée inactive depuis plusieurs mois, ce que je qualifie d'inadmissible», a affirmé le sociétaire du GS Pétroliers lors du forum organisé par l'Organisation nationale des journalistes sportifs (ONJSA) à la salle de conférences du stade 5-Juillet d'Alger.

Les Verts entameront le tournoi le mercredi 17 janvier face au Cameroun (11h00 locales et algériennes). «Nous allons jouer dans un pays sub-saharien et dans des conditions très difficiles.

La préparation a été insuffisante. L'essentiel est que le groupe soit présent sur le plan mental et physique le jour J. Nous avons une histoire à défendre qui ne nous permet pas de fauter. Je ne peux pas dire que nous sommes prêts à 100% mais nous sommes motivés», a-t-il ajouté.

Le portier des Verts est revenu sur le cas du joueur Abdelkader Rahim (Dunkerque/ France), qui a préféré quitter la sélection en plein stage à Doha (Qatar). «J'étais surpris par sa décision comme tous les joueurs, il voulait jouer à sa manière, cela m’a paru bizarre comme argument. Se retirer à quelques jours du tournoi est difficile à admettre mais l’équipe ne s’arrête pas à Rahim, ses raisons ne m'ont pas convaincu». Et d'enchaîner à propos des primes : «On nous a rien promis en cas de qualification pour le Mondial. C’est un problème récurrent qui revient à chaque veille de tournoi. On n'a jamais demandé quoi que ce soit, sauf travailler dans de bonnes conditions, même si l’aspect financier est important d’autant que la plupart d’entres nous sont des pères de familles».

De son côté, Messaoud Berkous (GS Pétroliers), également présent à ce forum, a qualifié de «difficile» la mission de siens au Gabon.

«Personnellement, je m'apprête à disputer le tournoi le plus difficile de ma carrière, notamment en raison d'une préparation déficiente. Notre objectif primordial est de terminer sur le podium pour arracher notre qualification au mondial même si d'aucuns sont pessimistes sur nos chances», a-t-il conclu.