GRAND ANGLE : Dure est la reconstruction

Le 14 janvier 2011, le président tunisien, Ben Ali, chute sous la pression d’une contestation sans précédent dans le pays. Il fuit, laissant les Tunisiens dans un état euphorique. Leur révolution, déclenchée par l'immolation par le feu, le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, d'un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouaziz, est enfin gagnée : 338 morts est le tribut payé pour se faire. Sept ans après, ces mêmes Tunisiens sont dans l’expectative. Les espoirs suscités par le soulèvement n’auront vécu que le temps de floraison du jasmin, nom de la fleur emblématique de la Tunisie, qui est désormais associée à cette révolution. En effet, la Tunisie, qui peut néanmoins se targuer d’avoir été l’un des rares pays à avoir réussi sa transition démocratique, peine à se reconstruire. Les récentes manifestations, en réaction aux nouvelles taxes imposées dans le cadre de la loi de finances 2018, rappellent les difficultés quotidiennes vécues par les Tunisiens. Economiquement et socialement, le pays ne se porte pas bien. La grogne des Tunisiens est ainsi alimentée par un chômage persistant

— +15% officiellement— et des hausses d'impôts qui mettent à mal un pouvoir d'achat déjà éprouvé par l'inflation (plus de 6% fin 2017). Sept années après, les Tunisiens sont à bout et nombre d’entre eux sont arrivés à presque regretter l’ancien temps. Car, s’ils ont gagné en liberté, ils ont de leur point de vue «perdu en niveau de vie». Pour la politologue tunisienne Olfa Lamloum, «ces mobilisations sociales révèlent une colère, portée par les mêmes qui s'étaient mobilisés en 2011 et n'ont rien obtenu comme droits économiques et sociaux». Cette impatience dont ils font preuve est compréhensible et légitime au demeurant. Et pour cause en chassant Ben Ali, au pouvoir depuis plus de 23 ans, ils ont pensé avoir fait le plus dur et que l’avenir qu’ils se dessinaient dans l’euphorie générale du moment ne pouvait qu’être radieux et prospère. Mais c’était sans compter sur cette réalité qui finit toujours par rattraper les révolutions. À savoir que toute période post-révolution est forcément synonyme de difficultés et de sacrifices, car l’Etat est en reconstruction. En Tunisie cela est d’autant plus vrai qu’aux difficultés de la mise en place de la transition politique, est venue se greffer une série d’attentats commis en 2015 qui ont impacté négativement sur le tourisme, principal secteur pourvoyeur de ressources en Tunisie. En réponse à la grogne, le gouvernement a annoncé une batterie de mesures sociales. Reste à se demander si elles contenteront les Tunisiens pressés de voir les espoirs portés par la révolution se concrétiser.

Nadia. K