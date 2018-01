Après les propos de Trump sur Haïti et des pays africains : Une vague d’indignation à travers le monde

Les propos du président américain Donald Trump qualifiant Haïti et des pays africains de «pays de merde» ont suscité une vague d’indignation parmi des organisations internationales et plusieurs pays du monde, qui ont vivement réagi contre les «écarts de langage» du dirigeant de l’administration américaine, désormais pris dans une «tourmente diplomatique». Pour l’ONU, les propos de Donald Trump étaient «choquants», «honteux» et «racistes». «Si c’est confirmé, il s’agit de commentaires choquants et honteux de la part du président des Etats-Unis.

Désolé, mais il n’y a pas d’autre mot que racistes», a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Rupert Colville. Le groupe des ambassadeurs africains à l’ONU est «extrêmement choqué» et condamne fermement des remarques «scandaleuses, racistes et xénophobes», exigeant «rétractation» et «excuses» au président Trump. Tout comme l’ONU, l’Union africaine (UA) a condamné des remarques «blessantes» et «dérangeantes» de Trump. «Ce n’est selon moi pas seulement blessant pour les gens d’origine africaine aux Etats-Unis, mais aussi pour les citoyens africains», a déclaré à Ebba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l’UA Moussa Faki.

Des représentants du culte musulman de France ont, dans la foulée, décidé de boycotter une réception qui devrait être offerte jeudi prochain par la nouvelle ambassadrice américaine en France, Jamie Mc Court.

Au niveau africain, la colère s’illustre par des déclarations officielles de dirigeants africains. Ainsi, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit : «Nous n’accepterons pas de telles insultes, même de la part du dirigeant d’un pays ami, quelle que soit la puissance (de ce pays)». Le ton est le même du coté du gouvernement du Sénégal. Dakar «dénonce et condamne fermement» des propos «inacceptables qui portent atteinte à la dignité humaine, celle de l’Afrique et de sa diaspora en particulier, ainsi qu’à la coexistence pacifique et aux bonnes relations entre les peuples». Le Botswana a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis pour lui faire part «de son mécontentement». «Nous considérons que les propos de l’actuel président américain sont hautement irresponsables, répréhensibles et racistes», a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.