Turquie - UE : La fin d’une illusion

Entre Ankara et l’UE, est-ce la fin d’une illusion ? Après des années de négociations tourmentées, la Turquie et l'Union européenne entrent dans une phase de recentrage des relations avec une coopération renforcée dans certains domaines, plutôt qu'une adhésion à part entière.

Le rêve de la Turquie de faire partie un jour de cet ensemble européen, qualifié par certains de « lub de la chrétienneté», semble prendre fin avant même d’avoir commencé. Les relations entre la Turquie et l'UE ont atteint un marasme, particulièrement en 2017, jamais égalé auparavant. La passe d’armes entre le président Erdogan et certains dirigeants de l’Union, notamment la chancelière allemande Angela Merkel, n’étaient pas pour apaiser une situation bien compliquée avec en premier lieu les échanges d’accusations au sujet des migrants syriens et en seconde partie les commentaires qui ont suivi la tentative du putsch en Turquie marquée par une vague d’arrestation sans précédent. Tous ces évènements ont plongé le processus d'adhésion dans une phase d’hibernation. Les espoirs turcs se sont consumés lors de la visite du président Erdogan, le 5 janvier à Paris. Lors de ce déplacement, le président français, Emmanuel Macron, avait déclaré devant son hôte qu'il était temps de «sortir de l'hypocrisie» selon laquelle les négociations Ankara-UE pourraient progresser. La sortie du président français intervient bien après celle de la chancelière allemande. Considérée comme la locomotive de l’Europe, l’Allemagne s’est récemment positionnée sur ce dossier brûlant. Mme Merkel avait affirmé sans ambages lors d'un débat télévisé qui a précédé les élections législatives allemandes du 24 septembre qu’ «il est clair que la Turquie ne doit pas devenir un membre de l'Union européenne». La chancelière allemande a déclaré lors de ce débat l'opposant à Martin Schulz vouloir mettre fin aux négociations d'adhésion de la Turquie. Elle a ajouté également vouloir «discuter avec ses collègues » de l'Union européenne

«pour voir si nous pouvons parvenir à une position commune sur ce point et si nous pouvons mettre fin aux négociations d'adhésion». «Je ne vois pas l'adhésion arriver et je n'ai jamais cru que cela puisse survenir», a-t-elle ajouté, estimant que la question était de savoir qui de la Turquie ou de l'UE «fermerait la porte» en premier. Ankara, qui a manifesté dès les années 1950 sa volonté de rejoindre la Communauté économique européenne (qui deviendra l'UE en 1993), a formellement entamé les négociations d'adhésion avec Bruxelles en octobre 2005. Mais les tractations se sont vite enlisées : sur les 35 chapitres thématiques que comptent les négociations, 16 ont été ouverts, le dernier en juin 2016. La déclaration du président français signale un changement de paradigme dans la relation entre Ankara et Bruxelles, résumé par une coopération en vue de buts communs, comprendre un partenariat privilégié. Cependant, le ministre turc des Affaires européennes, Omer Celik, a déclaré que son pays n'entendait toujours pas nouer ce genre de partenariat avec l'UE. «Si on nous fait une proposition de partenariat privilégié, nous ne l'examinerons même pas». Pour lui,

«personne ne peut accorder un statut de seconde classe à la Turquie dans le cadre de ses relations avec l'UE». Cette formule n’est pas une vision nouvelle. Depuis des années, Bruxelles favorisait un rapprochement sans pour autant accorder une pleine adhésion à la Turquie.

M T