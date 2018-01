Clôture de la première édition dE «Alger Mon Humour» : Soirée émotionnelle…

C’est avec beaucoup d’émotion que cette première édition de « Alger Mon Humour » a pris fin dans la soirée du samedi dernier

à l’Opéra d’Alger. Nawell Madani, qui a tenu à remercier son public d’être venu si nombreux pour ces trois soirées, n’a pas retenu ses larmes.

En effet, cette dernière date a été marquée par un dernier spectacle de « Alger Mon Humour » et une avant-première du long-métrage baptisé «C'est tout pour moi». Il s’agit du premier film de Nawell Madani en tant que co-réalisatrice (avec Ludovic Colbeau-Justin) et coscénariste. Un film librement inspiré de son parcours, de la Belgique à Paris, pour devenir humoriste. C’est l’histoire de Lila qui, depuis sa tendre enfance, veut devenir danseuse, malgré l’opposition de son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve, mais de galères en désillusions, elle découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père... Pour la petite biographie de la réalisatrice, Nawell Madani abandonne en 2011 la danse pour se lancer en solo et écrire son premier one woman show «C’est moi la plus Belge !», en collaboration avec Ali Bougheraba à la mise en scène. Après un passage au «Jamel Comedy Club» et au «Grand Journal» de Canal Plus, elle arpente les petites salles et se lance sur le viral avec des vidéos sur Instagram qu’elle nommera les «Instawell».

Elle sera la première humoriste à utiliser cette application. Le succès est au rendez-vous, elle totalisera plus de 20 millions de vues. Nawell ne quitte alors plus la scène et commence son Welltour à travers la France. Le public venu en masse à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh était aussi émotionné par cette clôture triomphale… il est vrai que cette première édition a connu un succès phénoménal mais désormais, Nawell a du pain sur le plancher pour la prochaine édition du «Alger Mon Humour».

Sihem Oubraham

Nawell Madani, humoriste Algéro-belge, à El Moudjahid :

« J’aimerais monter mon académie de spectacles pour initier les jeunes à la danse»

Ce fût pour nous un plaisir d’interviewer Nawell Madani. Contrairement à ce qu’on voit sur scène, à l’intérieur de cette humoriste, qui est fière d’être une algérienne de caractère forgé, se cache une personne timide. Dans cet entretien qu’elle nous a accordé, elle était très dévouée de nous répondre et nous parler de ses succès et de ses ambitions.

La première édition de «Alger Mon Humour» tire à sa fin avec pas moins de 7.000 places vendues et des milliers de fans qui se mordent les doigts de ne pas être parmi ces chanceux qui ont vu votre spectacle à l’Opéra d’Alger… Aviez- vous imaginé un tel succès ?

« Je savais que j’étais attendue en Algérie mais aller jusqu’à remplir 7.000 places en l’espace de 72 heures … franchement je m’y attendais pas. Mais une seule chose est certaine ; c’est grâce au public que ce spectacle a pu exister. On avait, en fait, lancé les dates tout en comptant sur la

billetterie pour faire le spectacle… Parce qu’en fait, nous n’avions pas eu de sponsor pour nous financier. Donc avec l’aide d’Aigle Azur, de l’hôtel Sheraton et la billetterie qu’on a pu faire ce festival. On s’est dit on va jusqu’au bout et voire si le public

répond ou pas… et le public a répondu favorablement».

Comment est née cette idée d’organiser cet évènement «Alger Mon Humour» ?

«C’est une idée que j’ai eu depuis quatre ans déjà. Etant humoriste, je voyage beaucoup. J’ai joué au festival de Montreux, de Montréal de Marrakech, d’Avignon et je pensais que mon pays aussi devrait avoir son festival. J’estime que pour qu’un festival puisse exister, il faut qu’il soit d’ampleur internationale. C’est pour la première fois qu’une émission est captée en Algérie pour une diffusion française».

Justement… aviez-vous rencontré des difficultés pour l’organisation de cet évènement d’envergure internationale ?

« Bien sûr ! je vous ai dit auparavant, nous n’avions pas de sponsors, nous n’avons pas eu de grandes aides financières. Ceux qui nous ont aidés l’ont fait à leur manière… C’est grâce aux algériens qui ont payé le billet de spectacle que nous avons pu payer la technique (les techniciens, les danseurs…). Personnellement, je n’ai pas été payée. Cette première édition, c’est mon cadeau pour l’Algérie.

Sinon, ce n’était pas envisageable, donc on a baissé les tarifs même pour mes techniciens français. tout le monde est venu avec un franc symbolique pour que tout soit dans la technique ».

Envisagez-vous de faire une tournée en Algérie ?

« J’aimerai bien ! Cela dépendra des aides… parce que je n’ai pas envie de venir avec un spectacle moins bien que celui que je présente en Europe.

D’ailleurs je ne voulais pas venir en Algérie juste avec un micro et un tabouret comme beaucoup d’humoristes peuvent le faire. Je me suis mise dans la tête ce que je propose en France, en Belgique ou ailleurs… je dois le proposer de la même qualité en Algérie. C’est pour cette raison que je ne peux pas faire cette démarche si je n’ai pas d’aide… parce qu’à un moment donné il faut rémunérer les équipes… cela dit, je ne peux revenir que si on m’aide».

Quel était votre sentiment lorsque vous regardiez votre public derrière les rideaux ?

« J’avais les larmes aux yeux… j’ai pleuré avant de monter sur scène. J’ai été étonné de voir un si beau public, des gens qui étaient heureux d’être là. Enfin de compte, je réalise que je suis en train d’accomplir quelque chose d’extraordinaire. Il y avait plein d’émotion… lorsque j’apparais avec les musiciens et tout le mode se lève et commence à chanter».

Quel bilan faites-vous aujourd’hui sur cet évènement qui prend fin ?

« Je suis très heureuse de clôturer ce spectacle dans mon pays… c’est comme si la boucle a été bouclée. J’ai eu un accueil extraordinaire «standing ovation» en début de spectacle. Je ne pouvais pas imaginer autre chose. J’ai vu des mamans et des papas qui m’ont prise dans leurs bras. Comme vous avez pu constater, il y avait de tous les âges, de différentes générations, différents niveaux sociaux…. Je suis très heureuse que ce spectacle soit fédérateur, et si je peux perpétuer tout cela… ça sera un honneur ».

Quels sont vos projets pour ces jeunes talents qui sont cachés en Algérie ?

« J’aimerais monter mon académie de spectacles pour initier les jeunes à la danse, à l’humour, aux jeux d’acteurs, au stand-up… oui ce que je souhaiterais c’est de monter mon école ».

Après votre intégration dans le monde de l’humour, vous aviez déclaré un jour que vous pensez intégrer une grande famille… que vous avez découvert un monde plein d’ego et de compétition… et que cela a forgé votre caractère. À ce point il est difficile d’être une fille dans ce monde ?

« Oui c’est dur pour une femme… je dirai même que c’est très dur pour une femme d’intégrer des milieux où il y a une prédominance masculine en général. Donc j’ai essayé de venir avec mon style et de ne pas changer ma personnalité. Voilà ! Je suis une première femme maghrébine, ancienne danseuse qui est coquette… je sais que je bouscule un peu les codes. forcément qui dit bousculer dit réactions… c’était un peu compliqué… mais aujourd’hui tout va bien ».

«Jamel Comedy Club» vous a donné une belle vitrine, si j’ose dire. vous aviez laissé votre rêve de devenir danseuse professionnelle… pour quelles raisons avez changé vos ambitions ?

« Cela s’est produit naturellement… je pense que pour une danseuse il y a une durée de vie qui est limitée. Une danseuse a un certain âge d’activité. Il existe de nouvelles danseuses qui arrivent jeunes et souples… il y a l’entraînement quotidien, et à un moment donné on passe la main… cela dit, j’ai toujours rêvé d’être comédienne. Je pense qu’une fois que j’ai arrêté de me juger, j’ai été au bout de mes rêves, mais je suis toujours danseuse parce que je danse toujours sur scène et je n’ai jamais abandonné ce rêve-là qui s’est griffé à la comédie ».

Si on parlait un peu de votre film. « C’est tout pour moi » est un long-métrage qui retrace, en quelque sorte, votre parcours… quelles sont les raisons qui vous ont incitée à le faire ?

« En fait, c’est un producteur qui est venu me chercher, qui a beaucoup aimé le spectacle et qui aurait voulu en faire un film. La trame de ce dernier est inspirée de mon spectacle; cette fille qui part à la conquête de la fierté de son papa ».

Co-réalisatrice et interprète… pour quelles raisons le personnage de Lila n’a pas été interprété par une autre personne, est-ce-que c’était par crainte qu’il soit mal incarné ?

« Non pas du tout ! Cela devait être joué par une autre comédienne mais j’ai tendance à faire beaucoup de cadeaux. En fait, il n’y avait pas de budget pour aller au bout du film. Il n’y a aucune comédienne qui aurait accepté les conditions dans lesquelles il a été tourné sans être payée ».

S’agissant du casting… la majorité des acteurs qui vous ont entouré dans ce film sont des amateurs, est-ce, pour votre part, une manière de mettre en avant de nouveaux visages ?

« Il y a plusieurs raisons… il y a cette raison-là, parce que j’ai longtemps galéré pour devenir comédienne, et il faut laisser aussi toute personne en lumière. La deuxième raison c’est parce que je ne trouvais pas un papa d’une soixantaine d’années d’origine maghrébine dans les agences d’acteurs, et la troisième c’est que j’aime les nouveaux visages, j’aime leur spontanéité et j’aime leur sincérité ».

Est-ce que cette nouvelle vie de célébrité a changé la personne de Nawell Madani ?

« C’est les gens qui changent ! Ce n’est jamais les artistes, c’est l’entourage qui change face à la notoriété. Les gens ne vous parlent pas de la même manière… quand ils vous rencontrent, avant de vous saluer, ils veulent prendre une photo avec vous. Ils veulent être drôles parce que vous êtes drôle… souvent ils sont maladroits. Cela change le comportement de tout votre entourage… il y a même ceux qui vous filment sans vous demander… parfois on perd la politesse avec le succès. C’est dur d’être connu… très dur, cela n’a pas beaucoup d’avantages ! L’avantage c’est de monter sur scène. pour moi ce sont les seuls moments de plaisir. Ce n’est pas les artistes qui changent, ce sont les gens, et forcément on devient un peu «parano». on contrôle tout parce qu’on est méfiant. ce ne sont pas les artistes qui prennent la grosse tête».

Ce matin vous avez organisé un «workshop de danse», dans quel but ?

« Le but c’était le partage, de montrer qu’il y a des jeunes qui veulent danser, qui veulent apprendre. On a fait ça avec un prix dérisoire, on est là pour faire kiffer les gens. Le but c’est de montrer une jeunesse algérienne qui a soif… soif de rêve, soif de passion, soif d’exister, soif d’évoluer, soif de vivre comme de l’autre côté de la méditerranée de leur passion. A travers toutes ces petites activités, on montre qu’il y a une demande ».

Quel est le conseil que vous

prodiguez à ces jeunes talents qui sont à leurs débuts et qui rêvent de réussir et de briller ?

« S’ils veulent briller, ce n’est pas ce métier qu’il faut chercher ! Briller ce n’est pas le but d’un artiste… un artiste, peu importe s’il joue devant dix ou deux cent personnes, la scène demeure toujours la même. J’aurai pu jouer au méridien d’Oran ou à la Coupole, vu qu’on avait 6.000 personnes comme on a fait 7.000… pourquoi j’ai fait l’Opéra d’Alger ? Le but était de sentir le public, de le voir interpeler, interagir… et on ne peut pas faire cela avec un grand public. Face à un écran noir, on ne sait même pas avec qui on parle. S’il y a des gens qui veulent vivre de leurs rêves… il faut qu’ils sachent que de un, la galère fait partie du récit et de deux, peu importe à quel niveau tu es si tu es animé par ça… normalement tout devrait bien se passer ! ».

Propos recueillis par

S. Oubraham