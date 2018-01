REGARD : Une nouvelle version pour facebook arrive

Facebook, l’illustre, le légendaire réseau social qui a fait, depuis son arrivée sur le plateau d’argent de la Toile, bousculer notre hygiène de vie et toutes nos relations avec l’autre, en un clic, dans les divers domaines, aussi bien politique, économique que social, se prépare à opérer sa mue. Le très populaire site revient à son cachet initial, à savoir, maintenir les contacts et les liens entre proches et amis. Il sera exclusif, sélectif et pointilleux sur cette question. Un coup de pied dans la fourmilière sera même donné à celui-ci pour lustrer, voire, «sauver» la particularité du plus grand blog qui ne compte pas moins de deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Les responsables du fameux site ont affiché récemment la couleur. Le changement aura bel et bien lieu au courant de l’année. Le fil d’actualité sera ainsi, beaucoup plus personnel et interactif. Du coup, il y’aura certainement moins contenus et annonces publicitaires, des tags qui dénaturent et portent atteinte aussi, à l’image de marque du réseau. Les choses ne seront plus comme avant pour tous ces internautes qui n’utilisent pas forcément cette révolution technologique, à bon escient. Aujourd’hui, c’est un fait, Facebook est devenu un outil de communication par excellence, ce qui fait de lui, une arme à double tranchant, peut-être beaucoup bien plus que les autres sites Internet, moins visités par les amateurs de la communication virtuelle. La nouvelle version ou plutôt «le remue-ménage» dans la maison Facebook sera-t-elle du goût de tous ces mordus, collés, à leur PC ou smartphones, à longueur de journées ou encore ces affairistes et opportunistes de tout bord, qui utilisent le réseau à des fins louches ? Dans tous les cas de figure, le très populaire réseau se réconciliera avec sa véritable vocation. Les faux amis, les intrus, ne seront plus désormais acceptés. Tant mieux pour les fidèles !

Samia D.