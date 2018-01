Yennayer en Russie : Le riche patrimoine algérien mis en valeur à Moscou

Les Algériens de Moscou ont célébré, samedi dernier, dans une ambiance conviviale la fête de Yennayer, le nouvel an berbère, partageant des moments de joie avec leurs invités russes ravis de découvrir des facettes du riche patrimoine algérien, représentées à travers sa culture, ses traditions et sa gastronomie. Alors qu'un froid glacial sévissait dans les rues enneigées de la capitale russe, l'ambiance était, à l'opposé, chaleureuse dans la grande salle de la "Francothèque de Moscou". Des étudiants algériens, animateurs de l'événement, ont réussi, un tant soit peu, à faire connaître à leurs invités russes — accompagnés pour la plupart de leurs enfants — la culture algérienne dans sa diversité et sa pluralité.

Le programme était riche. Un atelier pour l’apprentissage de la transcription berbère Tifinagh, une exposition de tenues vestimentaires traditionnelles amazighes, bijoux, livres, photographies, poterie, tout a été soigneusement mis en place pour mettre en valeur la richesse du patrimoine culturel algérien. Un documentaire sur les paysages de l'Algérie, sur fond de musique du terroir, a été attentivement suivi par les invités russes.

L'art culinaire n'était pas en reste. Le couscous, plat traditionnel par excellence, a constitué, pour les convives, la surprise de la soirée. Agrémenté de viande et d'une sauce aux légumes, ce met délicieux a été particulièrement savouré par les invités moscovites. L'animateur principal de cette soirée, Salem Ammour, résidant à Moscou, a prononcé une allocution dans laquelle il a expliqué aux invités les origines de la fête de Yennayer qui représente, a-t-il dit, "un pan de l'identité et du patrimoine algériens et qui vient d'être consacrée, par le Président, Abdelaziz Bouteflika, comme une fête nationale célébrée le 12 janvier de chaque année". "Cette fête est une source de fierté partagée par l'ensemble des Algériens. Elle a plusieurs significations dont notamment l'ancrage de l’identité nationale chez les jeunes générations et la mise en exergue de la richesse du patrimoine culturel amazigh", a indiqué M. Ammour, ajoutant que la célébration de Yennayer vise également "la promotion de l'unité nationale, la cohésion de la société et la consolidation de l’identité dans sa diversité ". (APS)