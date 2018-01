Environnement : Plus de sacs en plastique à partir du 1 Février 2018

Notre bon vieux couffin et nos fameuses bouteilles en verre que l’on consigne sont la solution la plus facile pour mettre fin au massacre du plastique contre Dame nature.

Le sac réutilisable et échangeable à vie est l’autre solution proposée par l’enseigne UNO de Numidis, filiale grande distribution du groupe Cevital. Ce panier, d’une capacité avoisinant les 30 litres et très solide, substituera, dès le début du mois de février 2018, au sac plastique. Cédé symboliquement à 100 DA, ce nouveau sac répond aux exigences environnementales et recyclables. Dès sa remise aux guichets de ce supermarché, ce sac sera immédiatement remplacé et envoyé aux unités de recyclage, contrairement aux millions de sacs plastiques qui sont versés dans la nature au détriment de la santé publique. Pour réussir ce pari, cette filiale a mis à contribution tous ses collaborateurs et a lancé, depuis novembre dernier, une campagne de communication de grande envergure. Elle a mobilisé la fondation Nass El-Khir durant toute cette campagne pour vulgariser le concept du sac réutilisable. En ce sens, ce groupe commercial a organisé plusieurs ateliers dédiés aux adultes et aux enfants, en sus de la distribution des dépliants et des flyers de l’enseigne afin de faire disparaître cet emballage dégradant et polluant au profit du sac réutilisable.



400 ans à se dégrader !



Pratique et peu coûteux, le sac en plastique s’est imposé dans notre consommation quotidienne comme étant l’emballage idéal lors de nos courses. Distribués en masse dans les magasins et les marchés, ces sacs ont pourtant, un effet désastreux sur l’environnement et provoquent la disparition de nombreuses espèces. Ils ont l’avantage d’être produit en une seconde mais ils n’ont qu’une durée de vie de 20 minutes et mettent jusque 400 ans à se dégrader !

Pourtant, lors des achats chez nos petits commerçants (boucherie, pharmacie, boulangerie…), le sac jetable est toujours une référence, voire un automatisme.

«L’objectif n’est pas de vendre ce nouveau sac, mais de revenir aux fondamentaux de l’environnement, sachant qu’un Algérien consomme, annuellement, une moyenne de 250 sacs en plastique» dira la chargée de communication de la filiale UNO. En effet, il semblerait que plus de 80% des clients sondés dans les grandes surfaces sont favorables pour l’élimination définitive du sac plastique.



6,5 milliards de sacs en plastique/an utilisés en Algérie



Les initiateurs de l’opération ont équipé leurs équipes de tablettes pour les besoins d’un sondage à l’intérieur de ce supermarché. Il faut savoir que notre pays se place au peu enviable rang de cinquième plus gros consommateur au monde de sacs en plastique, après les Etats-Unis d’Amérique, le Maroc, la France et l’Australie. 6,5 milliards de sacs en plastique sont utilisés annuellement en Algérie.

A la faveur de cette donnée, il ressort qu’une moyenne de 200 sachets par citoyen est utilisée annuellement. Chaque année, on estime que plus de 100.000 animaux marins, notamment des tortues, meurent emprisonnés par un sac en plastique ou après avoir ingéré un déchet flottant en le confondant avec une méduse. A lui seul, le plastique représente 60 à 80% des déchets en mer. Mais le plus inquiétant est invisible. Le plastique se fractionne jusqu’à former des particules microscopiques (de l’ordre de 300 micromètres) qui contaminent le sol et l’eau et apparaissent par la suite dans la chaîne alimentaire. Les animaux marins les ingèrent et les polluants persistants se retrouvent, en bout de chaîne, dans nos assiettes. Toutes les espèces marines (ou presque) contiennent du plastique. On estime que la Méditerranée contient 250 milliards de particules plastiques, atteignant un poids de 500 tonnes qui flottent à la surface. Ces plaques de déchets résultent de l’accumulation de déchets plastiques : bouteilles vides, bouchons, sacs… et des milliards de débris.



Farida Larbi