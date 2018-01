FLN : S’intéresser aux préoccupations des citoyens

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a appelé hier à Ouargla à s’intéresser aux préoccupations des citoyens et à en assurer une prise en charge en «temps voulu». «Il appartient aux nouveaux élus locaux de s’intéresser et d’écouter les préoccupations des citoyens, de les prendre en charge en temps opportun, et de leur ouvrir les portes», a recommandé M. Ould Abbes lors d’une rencontre régionale des élus locaux du FLN tenue à Ouargla. «Vous devez mettre à profit les exploits de votre formation politique durant les dernières élections locales, à partir de la commune, en tant que première cellule de développement, et œuvrer à continuer à appliquer le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la réalisation d’un développement local global», a lancé le SG du FLN en direction des participants à cette rencontre. (APS)