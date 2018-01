TAJ : Préserver la sécurité du pays

Le président de Tadjamou Amel El Djazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a mis l’accent hier à Miliana (Aïn Defla) sur l’importance de la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, affirmant que cette mission doit constituer un «devoir sacré pour tout un chacun». «Au regard de la conjoncture régionale, voire mondiale, la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays est vitale, une mission qui doit constituer un devoir sacré pour tout un chacun» , a indiqué M. Ghoul, qui animait, au théâtre Mahfoud- Touahri de la ville, une rencontre organisationnelle regroupant les élus de son parti des wilayas de Aïn Defla et Chlef. M. Ghoul a, dans ce contexte, affirmé que la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays «ne doit pas concerner uniquement la mission des services de sécurité, mais doit constituer la préoccupation de la société dans son ensemble». (APS)