Mouvement El-Islah : éviter les perturbations et les contestations

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé, hier à Alger, à la création d’un Haut conseil de l’éducation et de l’enseignement pour la prise en charge de tous les aspects du dossier du système éducatif et barrer la voie à toutes les tractations politiques, partisanes ou idéologiques, proposant l’enseignement d’une seule langue étrangère. Par ailleurs, M. Ghouini a plaidé pour l’association des syndicats autonomes aux réunions de la Tripartite et rencontres officielles portant sur l’emploi et les conditions socioprofessionnelles, estimant que «ceci est à même d’éviter au pays de nombreuses perturbations et contestations et partant, ne pas donner aux médias étrangers l’occasion d’un traitement négatif de la grève des médecins résidents». (APS)