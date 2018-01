Société civile : Contrecarrer les dangers qui guettent l’Algérie

Les participants à la 9e édition du Forum national sur «la citoyenneté et la promotion de la société civile», tenu hier à Adrar, ont souligné «l’importance de renforcer les atouts de l’identité nationale dans le cadre de la diversité culturelle du peuple algérien». «Le raffermissement de l’unité nationale est un rempart solide devant les défis auxquels fait face l’Algérie et orchestrés par certaines velléités œuvrant à la déstabilisation du pays», ont affirmé les intervenants, dont des chercheurs universitaires et des sociologues. Le président du Forum, Tayeb Dahkel, a, à ce titre, appelé à la nécessaire «organisation et structuration des acteurs civils pour contrecarrer les dangers qui guettent l’Algérie à la faveur de la conjugaison des efforts de différents partenaires et acteurs». (APS)