M. Gaïd salah supervise un exercice de tirs réels dans la 4e région militaire

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a entamé hier une visite de travail et d’inspection en 4e Région militaire à Ouargla, où il a, notamment, supervisé

un exercice de tirs réels exécuté par l'une des unités du secteur opérationnel sud-est de Djanet, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette visite s'inscrit dans le contexte des visites sur le terrain qu'effectue le général de corps d'armée "afin de s’enquérir du degré d'exécution du programme de préparation au combat pour l'exercice 2017-2018, et à l’effet d’examiner l’état de disponibilité opérationnelle des unités de l'ANP implantées le long des frontières", précise la même source. Ainsi, le vice-ministre de la Défense nationale a entamé sa visite dans cette Région par le secteur opérationnel sud-est de Djanet, où il a procédé, en compagnie du général-major Cherif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, à l’inspection de plusieurs unités implantées le long des frontières Sud-est du pays, et a supervisé de près les conditions de travail et de vie des cadres et personnels de ces unités. Dans le cadre de l’exécution du programme de préparation au combat pour l'exercice 2017-2018, le général de corps d'armée a supervisé un exercice de tirs réels exécuté par l’une des unités du Secteur, où il a mis l’accent sur "la nécessité de procéder aux évaluations réelles de tous les efforts consentis, notamment en ce qui concerne l’exécution des exercices tactiques de différents niveaux et objectifs, car l’exercice est un test réel sur le terrain du degré de préparation au combat, qui permet d’évaluer la qualité du matériel utilisé et le niveau de sa maîtrise par les éléments lors de son emploi, en outre l’exécution des exercices permettra, essentiellement, d’évaluer le niveau de gestion de bataille dans des situations quasi réelles". Par la suite et lors d’une rencontre d’orientation avec les personnels des unités, le chef d'état-major de l'ANP a salué "les grands et intenses efforts fournis chaque jour par les éléments, avec compétence et dévouement, pour la préservation de notre pays et de son peuple de tous les malheurs et les fléaux", tout en affirmant que "la sauvegarde de nos frontières est une mission d’honneur, qui mérite de la part du Commandement de l'ANP et du peuple algérien toute la reconnaissance et la considération". "Je suis toujours ravi de mener ces visites d’inspection aux unités de la 4e Région militaire et aux autres Régions, auxquelles j’attache une grande importance pour m’enquérir des conditions de travail et de vie ainsi que de l’état du moral de nos éléments mobilisés en cette région vitale. Je suis persuadé qu’ils se donnent à fond pour leur honneur et celui de leur armée et leur Patrie, et je connais pertinemment la persévérance et le sérieux dont ils font preuve dans l’exécution des programmes de préparation au combat de leurs unités, ce qui leur assurera davantage d'expérience professionnelle, d’aptitude individuelle et de coordination collective, afin de concrétiser les objectifs escomptés, que ce soit sur le plan de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée ou sur celui de l’accomplissement des missions principales assignées", a-t-il affirmé. "Tels sont les traits honorables pour lesquels nous avons veillé à leur ancrage au sein des éléments militaires de toutes les unités, toutes catégories confondues et partout où ils se trouvent", a ajouté le vice-ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a appelé l'ensemble des personnels "à garder la disponibilité opérationnelle à son niveau escompté, permettant la sauvegarde de notre territoire national, afin que notre pays soit épargné de tous les malheurs et les menaces sécuritaires et socioéconomiques et d'immuniser sa terre et son peuple contre toute menace multiforme et multidimensionnelle". "C'est de cette manière que les efforts pourront être fructueux, grâce à Allah le Tout-Puissant et avec le soutien indéfectible de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, atteigne les échelons les plus hauts qu’elle mérite et les nobles rangs qui reflètent réellement la grandeur de l’Algérie, terre et peuple, en se conformant infailliblement aux grands objectifs, auxquels nous œuvrons toujours à réaliser, l’un après l’autre, des objectifs qui doivent être conformes avec les défis à surmonter, à la lumière de la situation instable prévalant le long de notre périmètre géographique proche et lointain", a-t-il conclu. (APS)



Bordj Badji Mokhtar

Un fusil mitrailleur et des munitions saisis



«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et lors d’une patrouille de reconnaissance et de recherche menée près des frontières, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des Garde-frontières, a saisi à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur, ainsi qu’une quantité de munitions», précise la même source. Dans un autre contexte, un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé à Tlemcen (2e RM), quatre narcotrafiquants et saisi plus de 82 kilogrammes de kif traité et un véhicule touristique». D’autre part, des détachements de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Tlemcen, Bechar et Ghardaïa, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités», rapporte également le communiqué. (APS)