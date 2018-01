Coopération algero-malienne : Consolidation et élargissement

La visite du Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, à Alger, la première qu’il effectue à l’international depuis sa prise de fonctions, aura permis aux deux parties de confirmer la dynamique enregistrée dans les relations bilatérale, ces dernières années.

«Nous avons pu constater la confirmation de la disponibilité de l’Algérie à être avec nous et à nos côtés pour que nous puissions avancer à la fois sur la situation nationale et sur nos efforts solidaires dans le cadre de la sécurité régionale» a ainsi affirmé le Premier ministre malien lors d’un point de presse animé à l’issue de ses entretiens élargis avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Il poursuivra en déclarant «je suis satisfait de ces résultats, ce qui n’est pas étonnant parce que nous avons des destins liés et de manière constante nous avons toujours abordé ces questions dans une étroite collaboration».

De son côté, le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia a indiqué que «Les entretiens se sont inscrits dans la dynamique puissante imprimée par les deux présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keita à la relation bilatérale durant ces trois dernières années». Il poursuivra en affirmant que cette dynamique «nourrit par la tenue de la grande commission mixte, il y a une quinzaine de mois de la commission bilatérale frontalière et celle de la coopération militaire» est appelée à se poursuivre. Il citera à ce titre, la présence au Mali, dans le cadre de la foire internationale de Bamako de 80 entreprises économiques algériennes et 130 hommes d’affaires. D’autant qu’au plan bilatéral les deux pays ont «un souci partagé de donner un élan plus fort à la coopération économique qui viendra s’ajouter au dialogue politique et à la coopération dans plusieurs secteurs» dira M. Ouyahia.



M. Ahmed Ouyahia : « Convergence totale »



Cette visite aura également permis aux deux d’évoquer des sujets tout aussi important pour les deux pays, tant leur «destin est lié».

Ainsi les deux délégations ont évoqué lors de leurs entretiens qui auront duré plus d’une heure et demie la situation sécuritaire au Mali et dans la sous région du Sahel. «Nous avons également accordé un grand intérêt à la restauration de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et particulièrement au Nord Mali», indiquera M. Ouyahia. Le Premier ministre poursuivra en indiquant que cela a été l’occasion pour nous de réaffirmer à nos frères, à leur tête le Premier ministre, la solidarité entière de l’Algérie avec le Mali sur cette question et notre attachement irréversible à la préservation de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale du Mali».

Les deux délégations ont aussi échangé sur la situation dans la sous région. Sur ce plan, le premier ministre dira qu’il y une « convergence totale sur la nécessité d’unir les efforts des pays de la sous-région dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le crime transfrontalier et dans l’effort à rétablir la stabilité pour une coopération plus intense dans la région du Sahel».

Pour sa part, le Premier ministre malien rappellera le rôle joué par l’Algérie dans ce domaine. «L’Algérie a toujours joué un rôle important et majeur dans tout ce qui concerne la paix, la stabilité et la sécurité dans notre pays et dans la sous région de manière générale», a-t-il ainsi déclaré. Aussi dira-t-il «il était important pour moi aussitôt après avoir pris mes fonctions d’effectuer cette visite pour procéder à une évaluation de nos relations, de la situation et envisager avec le Premier ministre algérien comment donner un nouvel élan à notre relation» afin poursuivra-t-il de pouvoir avancer sur «les enjeux sécuritaires qui sont fondamentaux pour nos deux pays».

De même qu’il dira souhaiter avancer dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. Les progrès significatifs attendus de la mise en œuvre de cet accord, «porteront» dira-t-il principalement sur le processus de désarmement et d’intégration des combattant et sur la stabilisation sur l’ensemble du territoire «en menant des actions importantes contre les groupes radicaux et contre les groupes terroristes.»



Soumeylou Boubèye Maïga :

« L’Algérie, un bon cas d’école pour nous »



Concernant la loi sur l’entente nationale que le Mali veut adopter, son Premier ministre dira que «nous avons essayé de nous inspirer et de prendre exemple sur le processus que l’Algérie a connu et a initié en matière de réconciliation nationale et de concorde civile», et d’ajouter que «contenu des enjeux qui sont centraux pour nous qui portent sur la sécurité, sur la paix, sur la cohésion nationale, le président Keita a estimé qu’aucun de ces enjeux ne pouvait être atteint s’il n’y a pas un climat de consensus national sur les questions majeures pour le pays».

Il affirmera que «je pense que l’Algérie est un bon cas d’école pour nous».

A une question sur comment l’Algérie pouvait contribuer à l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de paix, M. Ouyahia dira que «le processus avance de manière respectable» et d’estimer que «Ce que l’Algérie peut faire, c’est encourager les mouvements maliens à faire plus de pas pour un plus grand rapprochement des autorités maliennes et parvenir à concrétiser des étapes supplémentaires en matière de paix». Il rappellera aussi que «l’Algérie a aidé le Mali dans le renforcement de ses capacités militaires pour préserver sa sécurité, et a contribué à la formation de cadres et propose son aides et son expérience dans la mise en œuvre de l’atelier paix et réconciliation lancé par le Mali».

Nadia Kerraz