Le Ministre de la Jeunesse et des sports à Béjaïa : Préserver le patrimoine culturel

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a effectué hier une visite d’inspection dans la wilaya de Béjaïa, où il a particulièrement rehaussé de sa présence les festivités de Yennayer 2968.

Dès son arrivée, l’hôte de la wilaya, accompagné du wali, du président de l’APW, des élus APC et des cadres du secteur, s’est dirigé a la résidence d’hôte où il a présidé une cérémonie en l’honneur du professeur en médecine Alim Louis Benabid, président du centre de recherche Clinatec de Grenoble, grand chercheur et éminent neurochirurgien exerçant au CHU de Grenoble , invité de l’université Abderrahmane- Mira où il a animé hier une conférence intitulée «L’homme réparé». À la maison de la Culture, le ministre s’est longuement attardé devant les expositions d’arts traditionnels. Des expositions très riches comportant des objets traditionnels, des plats culinaires, des effets vestimentaires, robes kabyles et burnous, des tapis et des produits de terroir. Le ministre a exhorté les exposants à enrichir davantage leurs activités en préservant ces objets qui étaient très utilisés dans le passé et très répandus dans les foyers de nos aînés. Sur l’esplanade de la maison de laCulture, M. Ould Ali a suivi une exhibition des troupes folkloriques algériennes, tunisiennes et libyennes, ainsi qu’une cérémonie de fête de mariage traditionnel présentée par une association de wilaya. Le ministre s’est ensuite déplacé à Ighzer Amokrane, où il a visité la reconstitution d’un village ancestral kabyle, avec ses maisons faites avec des matériaux anciens. Sur la grande placette, des accessoires agricoles servant pour les récoltes des paysans ont été présentés au public, au rythme de chants et danses folkloriques.

Mustapha Laouer