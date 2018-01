Une fête dans toute sa grandeur

La célébration de la fête de Yennayer 2968 a été célébrée avec un cachet particulier travers l’ensemble des communes, bien que les programmes des festivités aient débuté samedi dernier avec des festivités comportant des activités culturelles, artistiques et des conférences débats sur les valeurs de Yennayer.

Les établissements scolaires ont fêté également Yennayer dans la joie et l’allégresse, avec des activités de chants et mariage traditionnel. Plusieurs communes ont tenu à marquer cette date par des opérations de Louzia’a. Les centres culturels et maisons de jeunes ont abrité des expositions et des manifestations culturelles et artistiques largement suivies par les citoyens. Une véritable solidarité entre les populations et la richesse du patrimoine, berceau de l’identité amazighe, ont été dévoilés pour cette circonstance. À Béjaïa-ville, la maison de la Culture et le Théâtre régional ont abrité plusieurs galas, expositions d’objets du terroir, plats traditionnels, effets vestimentaires traditionnels... Des défilés de chevaux et calèches ont sillonné les principales artères, au rythme de la troupe folklorique d’Idhabalen. À Tichy, les organisateurs ont accueilli les usagers de la route avec des beignets et des repas collectifs. À Tazmalt, les Subsahariens ont été bien pris en charge par des repas chauds et des friandises, en guise de solidarité par les citoyens.

M. Laouer