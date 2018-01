SIDI BEL-ABBèS : Dans le partage

La célébration de Yennayer à Sidi Bel-Abbès a été assez singulière au vu du riche programme culturel élaboré en la circonstance et de l’engouement manifesté par toute une population qui s’est trempée dans l’ambiance d’antan, pour vivre pleinement cette fête.

Si pour les besoins des ménages, le vieux quartier populaire «El-Graba» s’érigeait en un marché à ciel ouvert pratiquement, la solidarité et la convivialité étaient de mise au gré des invitations entre les membres de la famille et les voisins, pour partager les plats traditionnels et se conformer aux traditions léguées par les ancêtres. Et dure était la tâche de la grand-mère qui devait confectionner ces petits sacs aux enfants pour contenir les fruits secs distribués le soir par le responsable de la famille.

La population belabbesienne s’est réconciliée, à l’occasion, avec une de ses marques, pour vivre pleinement l’événement et méditer un moment sur son effet dans l’union de la nation, partageant les mêmes préoccupations et attentes. Une nation fortement attachée à son authenticité. Dans tous les établissements scolaires et à l’université, à la faveur de conférences données sur le thème Yennayer, une grande animation a prévalu tout le week-end, pour reléguer les problèmes du quotidien au dernier plan. Une mention particulière à Radio-Mekkerra qui a consacré de nombreuses émissions à l’événement et aux traditions des régions en la matière, en invitant quelques vieux et vieilles pour des récits de forte émotion. Ces émissions n’ont pas laissé les auditeurs, notamment les jeunes, indifférents.

Le même décor était mis en place dans les localités de la wilaya, particulièrement Telagh, Teghalimet, Taourira, dont les appellations restent évocatrices. Et ces populations rurales ont commémoré Yenneyer à sa juste dimension, en respectant au mieux toutes les coutumes. Notons enfin que le programme culturel se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine.

A. Bellaha