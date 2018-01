terminal à conteneurs du Port d’Alger : Accélérer la cadence des travaux

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis en avant, hier, lors d'une visite d'inspection au chantier du terminal à conteneurs du port de la capitale, la nécessité de la coordination entre DP WORLD Djazair et toutes les entreprises de réalisation, pour lever les obstacles et accélérer la cadence des travaux, indique le ministère dans un communiqué. Lors de sa visite à DP WORLD Djazair, qui s’inscrit dans le cadre du suivi périodique sur le terrain des différents projets du secteur, M. Zaâlane a inspecté les travaux de réhabilitation du terminal à conteneurs, où il a appelé à «accélérer la cadence pour permettre l'exploitation dans les plus brefs délais», ajoute la même source. Le ministre a inspecté, en outre, les travaux d'extension de la gare maritime où il a fermement appelé au «renforcement du chantier en moyens matériels et humains nécessaires et l’instauration du travail en 3/8 pour livrer le projet en entier dans les délais contractuels», ajoute le même communiqué. (APS)