Salon de l’emploi et de la formation : La recherche de talents

Sous le slogan « La crise financière, une opportunité et un défi pour le recrutement et la reconversion des compétences», la nouvelle édition des salons « Carrefour emploi» et « Carrefour formation continue» ouvrira ses portes le 25 janvier prochain au Palais des expositions, Safex.

Cette année, les deux salons qui seront organisés conjointement dans des espaces mitoyens seront en réalité « une occasion de rencontres entre les entreprises et les administrations en quête de compétences et de nouvelles recrues et les universitaires à la recherche d’un poste d’emploi, d’un stage d’apprentissage ou bien d’informations pour créer leur propre entreprise», a précisé, hier Ali Belkhiri, commissaire du salon Carrefour et formation lors d’une conférence de presse de présentation de l’événement en question.

Par contre, cette année, selon Nadir Cherrouk, responsable de Kit construction, partenaire du salon, « nombreuses sont les entreprises, habituées au salon, qui ne seront pas présentes au rendez-vous, arguant la baisse du budget dédié au marketing et à l’événementiel». « Ils ont également fait savoir qu’elles ne voyaient pas l’utilité de participer au salon», expliquera le conférencier. Et d’ajouter que son entreprise proposera, lors de la tenue du salon qui prendra fin le 27 janvier, pas moins de 64 postes d’emploi.

Reprenant la parole, Ali Belkhir soulignera que les entreprises participantes et les organismes de formation auront «l’opportunité de conclure des accords de partenariat, de repérer leurs futurs cadres, ainsi que les candidats à la recherche d’une formation diplômante ou qualifiante».

Selon l’organisateur, la formation et le recrutement sont des éléments incontournables dans le développement des ressources humaines et des compétences nécessaires à la relance de l’économie nationale, qui passe actuellement par une période « difficile». Pour le conférencier, l’objectif d’organiser un tel événement est « d’aider à créer le lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en action», d’autant plus que, selon lui, « de nombreux secteurs économiques échappent à l’emprise des contrecoups de la crise». Il saisira l’occasion pour saluer les dernières mesures économiques prises par le gouvernement afin de diminuer la facture des importations : « Les récentes décisions du gouvernement d’interdire ou de limiter les importations de plusieurs produits ainsi que le lancement du partenariat public-privé vont certainement favoriser la relance de l’outil de production national dans de nombreux secteurs, ce qui encouragera les entreprises à former leurs salariés et à recruter de nouvelles compétences pour plus de compétitivités mais aussi la création de nouvelles PME».

Mohamed Mendaci