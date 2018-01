Retard dans la réalisation du programme aadl : Tolérance zéro

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a réuni hier les directeurs des OPGI et les responsables des entreprises accusant du retard dans la réalisation des projets qui leur ont été confiés. Une réunion durant laquelle M. Temmar a sommé les maîtres d’œuvre défaillants dans la réalisation des projets de logements publics, notamment LPL, de respecter les délais.

Selon le ministre, plus de 28.000 unités relevant de la formule logement public locatif, réparties sur 73 projets à travers 18 wilayas, peinent à voir le jour. Le ministre a appelé les maîtres d'œuvre à rattraper les retards enregistrés et à traiter les dysfonctionnements dans les plus brefs délais, soulignant qu’il allait recourir à la résiliation des contrats des entreprises défaillantes. Le ministre a déclaré qu'après avoir payé les dettes des entreprises, sur ordre du Président de la République et étant donné que les matériaux de construction sont disponibles, rien ne justifie plus les retards dans l'achèvement de ces logements. Concernant les entreprises de réalisation du Sud, à l’exemple de celles se trouvant à Adrar, Illizi et Tamanrasset, et après avoir écouté les préoccupations de certains entrepreneurs de ces wilayas, le ministre a promis aux directeurs des OPGI de les aider et de les accompagner dans leurs démarches. «Ces entreprises souffrent de difficultés de transport», a-t-il dit, soulignant que «l’administration doit tenir compte de ces circonstances, trouver des solutions à toutes leurs préoccupations et procéder au versement de leurs redevances dans les délais». Le ministre a également souligné qu'il y aura désormais une nouvelle méthode de suivi et de contrôle des projets en intensifiant les missions sur le terrain et en mobilisant des équipes d’inspection. Il a exigé à ce propos des inspecteurs du ministère de suivre ce programme pour assurer un contrôle quotidien et des rapports hebdomadaires afin d’éviter les problèmes qui peuvent mener à la résiliation des contrats.



AADL : résiliation des contrats de trois entreprises de réalisation



Concernant le programme de location- vente AADL, le ministre a affirmé que son département a décidé de résilier les contrats de trois maîtres d'œuvre et d'envoyer des mises en demeure à 17 autres, au terme de la réunion qu'il a tenue avec les maîtres d'œuvre en charge de la réalisation du programme AADL. Quelque 20 wilayas connaissent des retards dans la réalisation du programme AADL confié à 20 maîtres d'œuvre pour la réalisation de 38.450 unités, a indiqué le ministre. Trois maîtres d'œuvre chargés de la réalisation de 2.550 unités de logement, dont 809 à Tissemsilt, 400 à Ouled Zenati et 750 à Mascara ont vu leurs contrats résiliés. Dix-sept maîtres d'œuvre chargés de la réalisation de 28.100 unités de logement ont été destinataires de mises en demeure, a précisé M. Temmar, affirmant que des poursuites seront engagées à l'encontre des entreprises qui ne respecteront pas ces mises en demeure. Un nouveau calendrier a été arrêté avec l'ensemble des maîtres d'œuvre qui devront présenter des rapports trimestriels jusqu'à la réception de tous les projets programmés. Le ministre a tenu par la même occasion l'administration pour responsable du retard enregistré dans la réalisation de certains projets, à l'image du projet de réalisation de 1.300 logements à Sétif, El Oued, Sidi Bel Abbès et Remchi. «J'en appelle à la conscience des maîtres d'œuvre pour livrer l'ensemble des projets dans les plus brefs délais», a indiqué le ministre.

Salima Ettouahria