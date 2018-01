Transition énergétique à l’horizon 2030 : Au cœur des débats

Le Forum des chefs d’entreprise et Sonatrach organiseront une conférence-exposition, à partir de mercredi prochain, sur le thème «Réussir la stratégie nationale de transition énergétique à l’horizon 2030».

Sur sa page officielle Facebook, Ali Haddad annonce la réunion, hier, du Conseil exécutif du FCE, précisant que cet évènement, qui sera inauguré par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, «réunira près de 1.000 participants, et sera incontestablement un grand moment de débat et d’échanges sur un secteur stratégique». Pour le FCE, la recherche d’alternatives aux énergies fossiles doit être considérée comme «la priorité nationale», car c’est de la sécurité énergétique de notre pays dont il s’agit. «Le programme national des énergies nouvelles et renouvelables et d’efficacité énergétique sera lancé dans toutes ses composantes, pour contribuer, d’une part, à accroître la part des énergies renouvelables dans le développement des capacités technologiques, et la fabrication des équipements requis par ce programme», consommation d’énergie, et, d’autre part, à l’industrialisation du pays, indique le FCE. En 2016, le Chef de l’État rappelait que le développement des énergies renouvelables «est à même de prolonger durablement l’indépendance énergétique de notre pays, et de générer aussi une dynamique de développement économique dans son sillage». Le programme national actualisé de développement des énergies renouvelables, adopté lors du Conseil des ministres du 24 mai 2015, prévoit une production, d’ici à 2030, de 22.000 MW d’électricité de source renouvelable, notamment solaire et éolienne, destinée au marché intérieur, en plus de 10.000 MW supplémentaires à exporter. Cela correspond à 27% de la production globale d’électricité d’ici 2030 et le double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité. Grâce à ce programme, il est prévu de réaliser une économie de près de 300 milliards de m3 de gaz sur la période allant de 2021 à 2030, qui seront orientés vers l’exportation et rapporteront à l’État d’importants revenus supplémentaires. Des investissements de l’ordre de 120 milliards de dollars sont nécessaires pour atteindre cet objectif. En outre, jusqu’à 300.000 postes d’emploi directs et indirects devraient être générés, à la faveur de la mise en œuvre de ce programme. En effet, le défi est à double plan : réussir la transition énergétique, et développer les énergies renouvelables.

La demande énergétique devrait doubler d’ici à 2030 et tripler d’ici à 2040. Au regard de ces chiffres, une question se pose : quelles sont les conditions de réussite de la transition énergétique ? À ce sujet, Mohamed Beghoul, expert en énergie, explique, d’abord, que durant la dernière décennie, la consommation énergétique interne est passée d’environ 20 millions de Tep/an (tonnes équivalent-pétrole), à plus de 50 millions Tep/an, soit 1,25 Tep/an/habitant. Il est entre autres question, selon l’universitaire, de la réhabilitation de l’effort de recherches de nouveaux gisements de type conventionnel, plus rentables et mobilisables, l’augmentation des taux de récupération des gisements anciens et la réduction de la demande d’énergie primaire (économie d’énergie). S’y ajoute «l’investissement, en parallèle et avec beaucoup plus d’engagement, dans le renouvelable (solaire en particulier), dont la contribution est encore quasi insignifiante».

D’autre part, l’expert Saïd Beghoul revient sur l’impératif développement des énergies renouvelables, déplorant le fait que notre «mix électrique est encore à 100% gazier».

Fouad Irnatene