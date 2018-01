Personnes aux besoins spécifiques : Recrutement dans les entreprises

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé jeudi dernier à Oum El Bouaghi, que «les efforts de l’Etat se poursuivent pour accroître l’insertion et le recrutement du plus grand nombre de personnes aux besoins spécifiques dans les entreprises publiques et privées». Lors de l’inspection de plusieurs établissements, relevant de son département, la ministre a souligné que la loi 02/09 stipule que 1 % des postes d’emploi au sein d’une entreprise doit être réservé à cette catégorie sociale, estimant que depuis la promulgation de cette loi, ce taux n’a pas été atteint, y compris au niveau de son secteur. «Nous œuvrons pour qu’il y ait une prise en charge pour cette catégorie conforme aux dispositions de la loi», a ajouté Mme Eddalia, dans ce contexte, affirmant qu’une action est en cours pour l’élaboration de conventions incitatives à l’insertion des personnes aux besoins spécifiques, et ce en application des dispositions de la loi.

La ministre a entamé sa visite par l’inspection du centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux et les deux écoles pour jeunes malentendants et malvoyants du chef-lieu de wilaya, en sus de l’attribution d’un autocar pour l’école des enfants malvoyants. Lors de son inspection, la ministre a également insisté sur la mise à la disposition de ces enfants de l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires. (APS)