Après 160 décès signalés en Méditerranée : Le HCR appelle à accroître les places de réinstallation

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) renouvelle son appel aux pays pour aider à sauver des vies humaines en offrant davantage de places de réinstallation et des alternatives plus sûres pour la protection des réfugiés, y compris le regroupement familial. «Rien que cette semaine, environ 160 personnes auraient péri ou sont portées disparues dans trois incidents distincts en mer Méditerranée», a dit un porte-parole du HCR, William Spindler, lors d'une conférence de presse à Genève. Le 8 janvier, les survivants de l'une de ces tragédies — où plus de 60 personnes pourraient avoir trouvé la mort — ont été récupérés par les garde-côtes italiens et débarqués à Catane. En plus des huit corps sans vie repêchés par les sauveteurs, 56 personnes, dont 15 femmes et six enfants, se sont probablement noyées. Le même jour, lors d'un autre incident, un canot pneumatique transportant 54 réfugiés et migrants a chaviré au large du Maroc. Le 9 janvier, le HCR et son partenaire International Medical Corps ont apporté leur appui lors du retour à Tripoli de 279 réfugiés et migrants secourus par les garde-côtes libyens. D'après les survivants, 60 à 100 personnes auraient disparu en mer. Aucun corps n'a encore été retrouvé. En septembre 2017, le HCR avait lancé un appel urgent pour 40.000 places de réinstallation pour les réfugiés qui se trouvent dans 15 pays d'asile et de transit le long de l'itinéraire de la Méditerranée centrale. Au total, 277.000 réfugiés auraient besoin d'être réinstallés depuis ces pays.

Face à l'estimation de ces besoins, le HCR n'a reçu à ce jour qu'environ 13.000 offres de places de réinstallation pour 2018 et 2019, dont la plupart relèvent de programmes de réinstallation existants. Rares sont les places réellement en surcroît. «Depuis novembre 2017, le HCR a également évacué, depuis la Libye vers le Niger, des centaines de réfugiés vulnérables — en grande majorité des enfants et des femmes», a dit le porte-parole. Il a ajouté que le HCR plaidait pour l'adoption d'une approche globale dans la gestion des mouvements de migrants et de réfugiés qui entreprennent les périlleuses traversées du Sahara et de la Méditerranée. «Les efforts engagés en ce sens devraient aussi porter sur l'instauration ou le renforcement des capacités de protection et de l'aide à la création de moyens de subsistance dans les pays de premier asile, la mise en place de moyens plus sûrs et plus réguliers permettant aux réfugiés de trouver la sécurité via des voies légales telles que la réinstallation et le regroupement familial, et la lutte contre les facteurs et les causes profondes des déplacements de réfugiés», a conclu le porte-parole.