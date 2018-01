Statut d’El Qods : Le Hamas boude une réunion de l'OLP

Le Hamas a annoncé hier avoir décliné une invitation à participer à une réunion de la direction palestinienne qui doit examiner la riposte à la reconnaissance par Donald Trump d’El Qods comme capitale d'Israël. La décision du mouvement Hamas risque de crisper davantage les relations avec l'Autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), alors qu'un accord de réconciliation peine à se concrétiser. «Nous avons pris la décision de ne pas participer à la réunion du Conseil central» prévue dimanche et lundi à Ramallah en Cisjordanie, affirme le Hamas, tout en assurant son «engagement en faveur de l'unité de notre peuple». Il estime que «les conditions dans lesquelles va se réunir le Conseil central (...) empêcheront que des décisions soient prises à la hauteur de nos aspirations». Selon des sources palestiniennes, la suspension de l'historique reconnaissance d'Israël remontant à 1988 est l'une des options proposées à la discussion du Conseil central, l'un des organes de l'OLP, l'entité reconnue internationalement comme représentant les Palestiniens des Territoires et de la diaspora. Le Hamas et le Jihad islamique ne font pas partie de l'OLP mais ils avaient été invités à la réunion. Le Jihad islamique a également annoncé qu'il n'y participerait pas. Le Hamas voulait que la réunion se tienne en dehors des Territoires palestiniens pour échapper aux «pressions» israéliennes, mais M. Abbas a décidé de la tenir à Ramallah, siège de son gouvernement. Quelle que soit la conclusion des plus de 120 membres du Conseil central, la décision échoira en dernier ressort à M. Abbas.