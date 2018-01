Salon International de l’agriculture : 160 exposants attendus

Pour la 3e année consécutive, le palais des Expositions relevant du centre des Conventions d’Oran (CCPO) accueillera la 3e Edition du Salon international de l’agriculture (AGRIPRO-EXPO), du 24 au 27 janvier.

La manifestation verra la participation de 160 exposants, dont une dizaine représentant des pays étrangers, selon ses organisateurs qui tablent sur un visitorat plus important que celui de l’année dernière «Le Salon revient, cette année, avec plus de nouveautés et d’autres challenges à relever, entre autres faire de cette manifestation l’un des rendez-vous les plus importants inscrits dans l’agenda du développement du secteur agricole à l’échelle nationale. Plus 160 exposants (nationaux et étrangers) participeront à cette 3e édition, et près de 25.000 visiteurs y sont attendus», indique le manager général de la société organisatrice «XPosium-Events». Ce dernier fait savoir que «tous les secteurs d’activités et métiers liés à l’agriculture seront représentés au Salon, à savoir le machinisme agricole, l’élevage, l’aviculture, le phytosanitaire, le vétérinaire, la filière-lait, l’élevage, l’irrigation, les laboratoires, les organismes publics et les Chambres d’agriculture», a-t-il ajouté. Parmi les pays étrangers qui seront présents à la 3e édition d’AGRIPRO-EXPO, les organisateurs citent la France, l’Espagne, la Tunisie, l’Allemagne, l’Inde, la Pologne, la Belgique, les USA et l’Indonésie ; ce dernier pays, précisent-ils, sera présent pour la première fois via sa représentation diplomatique en Algérie. À l’instar des deux premières éditions, des conférences seront organisées, en marge de la manifestation. «Elles seront présentées par des experts-chercheurs et spécialistes nationaux et étrangers, sur des thèmes divers en liaison avec l’actualité du secteur en Algérie, notamment la technologie au service de l’agriculture», a-t-on indiqué. Dans un communiqué de presse, les organisateurs annoncent des nouveautés dans cette 3e édition. Parmi lesquelles, la délocalisation au Salon AGRIPRO-EXPO du musée de l’Agriculture de Sidi Bel-Abbès. «Pendant toute la durée de la manifestation, les visiteurs du Salon découvriront une bonne partie de la riche collection des pièces rares et uniques dont dispose cette importante institution», lit-on dans le même document.

On annonce par ailleurs la présentation en avant-première, lors de ce Salon, des premiers modèles de machines d’oléiculture, conçus et fabriqués par des inventeurs algériens.

Amel Saher