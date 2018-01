Ahmad Ahmad (président de la CAF) : «Le continent africain a beaucoup de talent»

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a estimé vendredi que le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), compétition réservée aux joueurs locaux, dont la cinquième édition débute samedi au Maroc, était organisé pour relever les joueurs en Afrique, un continent «plein de talent». «L'Afrique a beaucoup de talent, cette compétition est organisée pour relever nos joueurs en Afrique, comme Belloumi et Abou Treika qui ont gagné des prix internationaux», a déclaré Ahmad lors d'une conférence de presse à Casablanca (Maroc). L'ancien international algérien Lakhdar Belloumi et l'Egyptien Mohamed Abou Treika sont parmi les rares joueurs africains ayant évolué sur le continent à avoir été sacrés meilleurs joueurs africains. Le CHAN-2018, qui débute samedi soir par le match d'ouverture entre le Maroc et la Mauritanie, est considéré par le président de l'instance africaine comme «une fierté de l'Afrique et un héritage positif légué par les aînés», a-t-il dit. Seize équipes scindées en quatre groupes de quatre prendront part au CHAN-2018 dans quatre villes marocaines : Casablanca, Tanger, Agadir et Marrakech. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. L'Algérie sera absente de cette compétition après son élimination par la Libye (1-2, 1-1).