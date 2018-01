Entretien avec Brahim Béjaoui (entraîneur national militaire de Boxe et DEN de l’EN civile)

Pouvez-vous nous donner un aperçu sur l’état actuel de la boxe militaire ?

« La boxe militaire, d’une manière plus globale, a donné énormément à la boxe algérienne. Cela est intimement lié aux moyens donnés aux boxeurs et aux staffs techniques par l’encadrement du sport militaire et à sa tête le haut commandement de l’ANP. Il ne lésine pas sur les moyens pour pousser les athlètes à se décupler lors des compétitions officielles aussi bien arabe, africaine, qu’internationale. Au dernier championnat national qui s’est déroulé à Alger, on avait qualifié 10 athlètes en finale. On a remporté six titres et quatre médailles d’argent. Cela traduit d’une façon nette et sans bavures notre domination de cette discipline dans notre pays ».



Après avoir passé avec brio le championnat national d’Alger, que pensez-vous du prochain championnat d’Afrique de Boxe ?

« On est très confiant pour réaliser quelque chose de probant dans ce prochain championnat d’Afrique. On va s’y préparer avec le sérieux qui nous a toujours caractérisés. On est capable avec les bons boxeurs que nous détenons actuellement de dominer comme il se doit le prochain championnat d’Afrique. Les jeunes boxeurs sont très motivés et veulent réussir cette compétition avec la pugnacité qu’on leur connaissait. Ce championnat d’Afrique est prévu au mois de novembre prochain. A l’occasion, nous ne remercions jamais assez le haut commandement de l’armée populaire nationale, le directeur des sports militaires, le Général Guerriche ainsi que les responsables du CRPESM de Ben Aknoun pour tous les moyens mis à notre disposition pour que notre réussite soit la plus sûre possible».



En tant que DEN également de l’EN de boxe civile, comment voyez-vous l’avenir de la boxe algérienne ?

«Notre souhait le plus fort est de voir la boxe algérienne retrouver la place qui a toujours été la sienne. Ce qui est certain, c’est que je ferai de mon mieux pour redonner un souffle nouveau à cette discipline dans toutes les catégories. Notre objectif est de faire en sorte de bien se préparer pour les JO du Japon en 2020. On est condamnés à réussir. Car la boxe depuis longtemps a toujours donné des médailles même en vermeil au sport et plus particulièrement l’olympisme algérien».

Propos recueillis par Hamid G.