du 15 au 19 février à El-Oued : festival maghrébin du théâtre

«Djamiyet ouchak el khachaba lil founoun el masrahia» de la wilaya d’El-Oued a annoncé la tenue de la sixième édition du festival maghrébin du théâtre, dédié à la mémoire de l’artiste Mohamed Oueniche, du 15 au 19 février.

Neuf pays prendront part à cette sixième édition qui porte le slogan «Le théâtre, mémoire des peuples», il s’agit de la Tunisie, Libye, Maroc, Soudan, Égypte, Palestine, Jordanie, l’Algérie, bien entendu, et le Liban en tant qu’invité d’honneur. Des spectacles de rue, des spectacles d’honneur et d’autres genres théâtraux seront au menu du festival avec pour la clôture, le Suicide de l’amie morte, du Théâtre régional d’El-Eulma. Des hommages seront rendus pour des hommes de théâtre de plusieurs pays, ainsi que des ateliers seront organisés au bénéfice des férus du quatrième art comme celle de la mise en scène encadré par Rabie Kachi, un atelier de l’art du comédien assuré par l’artiste tunisien Imad El-Waslati.

Deux conférences académiques et artistiques sont au programme de la sixième édition du festival maghrébin du théâtre, la première portera sur «La scénographie et la beauté du spectacle de théâtre», animée par Hamza Djabellah, la seconde aura comme thématique «L’expérience du théâtre de rue, entre l’affluence et le divertissement», animée par Choukri El-Bahri.

Il y a lieu de rappeler que lors de la cinquième édition du festival qui a eu lieu en février dernier, elle a été dédiée à la mémoire du défunt auteur Kateb Yacine. Elle a vu la participation de onze troupes théâtrales arabes sur les 45 œuvres déposées au secrétariat du jury de sélection.

