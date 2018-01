ESS : Banouh a signé pour dix-huit mois

Le feuilleton Hamza Banouh a enfin pris fin. L’attaquant, qui a fait courir quelques grosses écuries du championnat d’Algérie a finalement opté pour l’Entente de Sétif. Le néo sétifien a obtenu sa libération de la CRL, jeudi, et s’est déplacé à Sétif vendredi dans l’après-midi pour parapher son contrat.

Hamza Banouh s’est engagé pour dix-huit mois avec l’ESS et percevra un salaire de 160 millions. Lors de la cérémonie de la signature de son contrat, l’ancien attaquant de l’OM a déclaré avoir opté pour l’ESS «pour son projet sportif». «Je sais qu’ici j’aurai l’opportunité de jouer et de gagner des titres. Je suis venu pour ça. J’espère que je pourrais apporter ma pierre à l’édifice», a déclaré l’attaquant.

Avec Hamza Banouh, l’ESS a renforcé qualitativement son secteur offensif qui a déjà enregistré une autre arrivée en la personne de Sid-Ahmed Aouedj, première recrue hivernale de l’Aigle noir. Il est utile de préciser que la JSK était aussi sur les rangs pour recruter Banouh. «On s’était aligné sur l’offre de Sétif», nous avait confié Nassim Benabderrahmane, le président intérimaire de la JSK, mais le joueur a préféré le challenge sportif de l’ESS.

Amar B