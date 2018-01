Coupe d'Algérie 2018 (16es de finale) : Elimination "surprise" du Paradou et de l'O .Médéa

Le MC El Bayadh et l'IRB Belkheir, deux petits clubs de Régionale-1, ont créé la sensation vendredi, en éliminant dès les 16es de finale de la Coupe d'Algérie, deux ténors de la Ligue-1 Mobilis de football, respectivement le Paradou AC et l'Olympique de Médéa, au moment même où les autres favoris, le CR Belouizdad, le DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa se sont qualifiés.

Le MC El Bayadh et l'IRB Belkheir ont su bien résister à leurs adversaires, les menant d'abord aux prolongations, puis aux tirs au but, pendant lesquelles ils ont arraché des qualifications historiques. Le Paradou avait pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Benayad (113’), mais c'était sans compter sur la détermination du MCEB, qui s'est transcendé devant ses supporters, arrachant une égalisation inespérée à l'ultime minute des prolongations, grâce à Toual, sur penalty à la 120’. Sur sa lancée, le MCEB a séduit pendant la séance de tirs au but, surclassant le club de Kheireddine Zetchi

(4-3). De son côté, l'Olympique de Médéa a été tenu en échec l'IRB Belkheir (0-0), même après prolongations, et pendant la séance de tirs au but, il a du aller au-delà de la série initiale de cinq tirs, pour s'incliner finalement

(6-5). Les autres matchs, quant à eux, ont connu des issues plus ou moins logiques, puisque l'avantage a tourné en faveur des favoris, comme le DRB Tadjenanet, ayant dominé le MC Saïda (2-1). Même cas de figure au stade 20-Août 1955, ou le CR Belouizdad a assez facilement dominé le petit poucet CSSW Illizi (2-0), au moment où l'AS Aïn M'Lila a du

recourir à la séance de tirs au but pour se défaire du l'IB Lakhdaria (3-0), le match s'est soldé par un nul vierge (0-0).

Pour sa part, le MO Béjaïa a réussi à faire la différence pendant les prolongations (2-1), alors que son adversaire, le MB Hassasna venait tout juste d'être réduit à dix.

Le CR Zaouia s'est contenté du service minimum face au

NC Magra, qu'il a dominé (1-0), exactement comme l'avait fait le CRB Dar El Beïda jeudi, en ouverture des 16es de finale de la Coupe d'Algérie, où il avait surclassé l'ES Besbes (1-0).